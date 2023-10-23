〈房產〉六都預售屋交易兩房產品占比突破4成 高雄已過半

六都房價快速攀升，低總價、小坪數產品成為預算有限消費者購屋主流選項。房仲業者彙整近三年內政部預售屋交易實價登錄資訊發現，預售屋交易格局以 2 房、3 房為主，到今年 2 房格局已然成為台北市、新北市、台南市及高雄市這四都預售屋交易主力，尤其新北市占比逼近五成，高雄市甚至高達 54.8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，現代家庭結構以小家庭居多，近幾年房價快速上漲，但所得增加幅度遠跟不上房價上漲速度，預算有限的消費者將目光投向 2 房格局產品，而建商面臨建築成本上揚，為提供「買得起的總價」以保持銷量，也傾向推案小坪數住宅，因此 2 房或小 3 房格局成為近年來建商推案的主流。

如觀察近三年預售屋交易占比可以發現，2021 年六都除了高雄以 2 房格局為交易主力外，其餘五都均以 3 房居多，交易占比均達四成以上，但到了 2023 年，3 房格局占比大都呈現下降走勢，而 4 房格局占比僅剩個位數，顯示大坪數的需求逐年降低。

反觀 2 房格局的交易占比卻呈現上升趨勢，陳金萍表示，從 2021 年的預售屋交易占比可以發現，過去台北市、桃園市、台中市與台南市 2 房交易均不到四成，購屋族群普遍還是偏好 3 房格局產品，但到了 2023 年後，2 房格局占比全數站上四成，其中，新北市、高雄市占比更達五成之多，新北市由 2021 年的 40.9% 增至 2023 年的 49.2%，高雄市更從 49.2% 增至 2023 年的 54.8%，均增加至少 5 個百分點以上，2 房格局的預售屋逐漸受到青睞。

其中，高雄小宅化現象最為明顯。細看高雄市預售屋格局變化，1 房格局交易占比從 2021 年的 9.4% 成長至 2023 年的 13.7%，而 2 房格局占比從 49.2% 上升至 54.8%，合計 2 房以下格局的預售屋交易占比從 58.6% 衝上 68.5%，居六都之冠，2 房以下小宅幾乎已統治高雄的預售屋市場。

陳金萍說明，高雄市近年來產業重心已站穩生技醫材與航太產業，也積極發展電動車與半導體相關產業，加上楠梓產業園區台積電設廠投資、橋頭科學園區開發等利多，進而帶動當地居住需求而推升房價。而家戶人口的減少也降低購屋空間的需求，使建商推出小坪數的產品。