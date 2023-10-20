鉅亨速報 - Factset 最新調查：力積電(6770-TW)EPS預估下修至0.12元，預估目標價為29元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力積電(6770-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.12元，其中最高估值0.34元，最低估值-0.04元，預估目標價為29元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.34
|2.01
|2.33
|最低值
|-0.04
|-0.43
|1.17
|平均值
|0.13
|0.79
|1.91
|中位數
|0.12
|0.59
|2.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|46,044,000
|58,677,400
|65,240,600
|最低值
|43,851,250
|45,797,630
|57,945,000
|平均值
|44,684,050
|51,850,720
|62,432,440
|中位數
|44,652,000
|52,045,000
|64,111,710
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.8
|4.92
|1.23
|-0.94
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,086,619
|65,622,945
|45,684,615
|35,897,121
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6770/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。