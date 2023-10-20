〈台股盤前要聞〉台積Q4營收優預期、明年營運健康成長 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電總裁魏哲家表示，AI 需求強勁，推升 3 奈米營運動能，PC 和手機終端市場也出現需求穩定的跡象，明年對台積電來說會是健康成長的一年；台積電預估，第四季營收將達 188-196 億美元，以中間值估約季增 11.1%，優於市場預期，但也因 3 奈米量產影響，毛利率中位數估下滑至 52.5%。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

台積電 3 奈米需求強勁 魏哲家：明年營運將健康成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (19) 日召開法說，總裁魏哲家表示，AI 需求強勁，推升 3 奈米營運動能，PC 和手機終端市場也出現需求穩定的跡象，明年對台積電來說會是健康成長的一年。閱讀全文...

AI 熱 3 奈米動能強 台積電 Q4 營收估季增 11% 優預期

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (19) 日召開法說，台積電指出，由於 AI 需求強勁，推升 3 奈米量產動能，預估第四季營收將達 188-196 億美元，以中間值估約季增 11.1%，優於市場預期，但也因 3 奈米量產影響，毛利率中位數估下滑至 52.5%。閱讀全文...

中東區域不平靜 我金融三業 + 基金合計對中東曝險約 2.2 兆

以哈衝突持續延燒，外界關注是否擴大至中東區域。根據金管會昨 (19) 日統計，截至 8 月底，我金融三業對中東 14 國曝險共 2.12 兆元，加上投信基金曝險 802 億元，整體曝險約 2.2 兆元，是對中國曝險的近 2 倍。閱讀全文...

力積電總座謝再居：Q4 營收重啟成長 對未來不會太悲觀

晶圓廠力積電 (6770-TW) 昨 (19) 日召開法說會，總經理謝再居表示，目前築底已經完成，對未來不會太過悲觀，預期第四季包括驅動 IC、CMOS 影像感測器、特殊記憶體等都有回升趨勢，營收將重啟成長，法人估可望季增 4-6%。閱讀全文...

中華電招募 862 名資通訊人才 年薪上看 21 個月

中華電 (2412-TW) 正式啟動「113 年基層從業人員遴選」，預計招募 862 名資通訊人才，其中技術類新進員工薪資待遇 45220 元，加上全方位福利措施，全年年薪上看 21 個月。閱讀全文...