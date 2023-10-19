〈力積電法說〉產能利用率及報價下滑 Q3轉虧每股虧0.08元

晶圓廠力積電 (6770-TW) 今 (19) 日召開法說會，並公布第三季財報，財務長邵章榮指出，受產能利用率和銷售單價下滑影響，本業虧損擴大、由盈轉虧，稅後虧損達 3.34 億元，每股稅後虧損 0.08 元，累計前三季仍維持獲利、每股小賺 0.12 元。

總經理謝再居表示，第三季主要受三因素影響，一是出貨量下滑，二是平均銷售單價 (ASP) 下滑，最後則是匯率，且為維持公司競爭力，有對客戶端讓利，平均降幅約 4-5%。

力積電第三季營收 104.02 億元，季減 5.52%，年減 45.78%，毛利率 9.2%，季減 7.6 個百分點，年減 37.2 個百分點，營益率 - 13.5%，較上季虧損幅度擴大、較去年同期轉負，稅後淨損 3.34 億元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.08 元。

力積電前三季營收 328.61 億元，年減 46.77%，毛利率 15.1%，年減 33.6 個百分點，營益率 - 3.5%，較去年同期轉負，稅後純益 4.7 億元，年減 97.52%，每股稅後純益 0.12 元。

以客戶銷售別來看，力積電第三季 IC 設計與 IDM 比重分別為 79%、21%；若細分產品別，DRAM FDY 仍佔多數、比重達 32%，Flash 6%，嵌入式邏輯產品 (IMC) 14%，PMIC 9%、CIS 2%、高壓邏輯驅動晶片 (HV) 21% 以及分離式元件 (Discrete) 15%。