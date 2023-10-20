〈美股盤後〉鮑爾發言後 美債殖利率逼近5% 四大指數延續跌勢

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美國公債殖利率陷入波動，10 年期公債殖利率逼近 5%。美股周四 (19 日) 延續跌勢，道瓊指數終場收黑 250 點，標普 500 指數連三日下滑，那指挫跌近 1%。

鮑爾周四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通膨依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能為打擊通膨的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。

鮑爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。

但他也說，若長期公債殖利率繼續上升，可能會降低進一步升息的必要性。

鮑爾並未就具體政策路徑給出承諾，也沒有表明是否傾向推升利率。在發表上述言論後，美國 2 年期公債殖利率下滑，10 年期公債殖利率逼近 5%，持續徘徊在 16 年高點，美元指數下跌。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至周四，認為 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約為 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。

經濟數據方面，美國勞工部公布上周初次請領失業金人數降至 1 月以來最低水平，報 19.8 萬，反映就業市場持續強勁；因負擔能力進一步惡化，美國 9 月成屋銷售量跌至 2010 年以來最低。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四稍晚表示，即使利率在過去 18 個月大幅上漲，他仍對美國能夠避免經濟衰退抱持希望，同時強調，Fed 必須確保通膨逐步回落至 2% 目標，並穩定通膨預期。

投資人同時評估第三季企業財報，以及以色列、哈瑪斯之間的衝突。

FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公布上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。

以哈衝突尚未止息。繼美國總統拜登 (Joe Biden) 之後，英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 周四也出訪以色列，表達對打擊哈瑪斯武裝份子的支持，並協助尋找能夠化解衝突的外交解決方案。

周四 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊幾乎全數收黑，僅通訊類股收紅。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.22%；Meta Platforms(META-US)跌 1.31%；Alphabet(GOOGL-US)跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%。

道瓊成分股多收低。Travelers(TRV-US)跌 2.48%；開拓重工 (CAT-US) 跌 2.44%；迪士尼 (DIS-US) 跌 1.69%；波音 (BA-US) 跌 1.56%；Visa(V-US)跌 1.54%；Merck(MRK-US)跌 1.53%；3M(MMM-US)跌 1.52%；Verizon(VZ-US)漲 1.71%；Salesforce(CRM-US)漲 1.7%。

費半成分股由科林研發領跌。科林研發 (LRCX-US) 跌 6.27%；應材 (AMAT-US) 跌 4.96%；科磊 (KLAC-US) 跌 2.99%；美光 (MU-US) 跌 2.33%；博通 (AVGO-US) 跌 2.16%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.23%；台積電 ADR(TSM-US)漲 3.69%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 0.77%；高通 (QCOM-US) 漲 0.27%；超微 (AMD-US) 漲 0.23%。

台股 ADR 漲跌互現。台積電 ADR(TSM-US) 漲 3.69%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.39%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 2.03%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.20%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收盤重挫 9.30%。這家電動車巨頭公布上季營收和獲利均不及預期，執行長馬斯克 (Elon Musk) 並警告，Cyber​​truck 量產後至少還要一年，才會為公司帶來正現金流。

Netlfix(NFLX) 收盤大漲 16.05%，創 2021 年 1 月來最佳單日表現。該公司日前公布上季獲利超出預期，訂閱用戶新增 876 萬，遠超預期，且為 2020 年 Q2 以來最大增幅，其中廣告方案的訂閱用戶更大幅成長 70%，優異表現促使多家華爾街投行紛紛調升股票評等及目標價。

AT&T(T-US) 收高 6.56%。AT&T 公布上季行動用戶收入及獲利超出分析師預期，新增用戶達 46.8 萬，扭轉連續四季下滑的窘境，並調升全年自由現金流量展望。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 19.8 萬人，預期 21 萬人，前值 21.1 萬人

10 月費城 Fed 製造業指數報 - 5，預期 - 6.8，前值 - 14

美國 9 月成屋銷售報 396 萬戶，預期 390 萬戶，前值 404 萬戶

華爾街分析

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示：「Fed 還無法確定未來幾季通膨或落在什麼樣的水平，這意味著委員會不會預先給出承諾，每一次會議都將是『即時的會議』(live meeting)。」

Homrich Berg 投資長 Stephanie Lang 說，市場參與者不確定 Fed 會如何、或是否會在更長的時間內調整利率。「市場對此感到困惑，Fed 對於他們是否已完成工作猶豫不決，我認為這將導致市場波動，直到我們更確定利率將在何處觸頂為止。」

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 稱，缺乏明確性導致市場信心下滑。鮑爾今日的言論表明還有更多工作要做，Fed 最快要到明年下半年初才會開始降息。

Stovall 還說，長債殖利率上升對房貸利率造成壓力，並且可能對消費支出產生影響，這讓投資人感到驚慌，擔心更高的利率將使經濟陷入衰退。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主