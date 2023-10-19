美國9月成屋銷售跌至次貸危機以來新低

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，9 月二手房銷售量較 8 月下降 2%，經季節調整後的年化銷售量為 396 萬套。與 2022 年 9 月相比，銷售額成長 15.4%。

這是自 2010 年 10 月經濟大衰退以來最慢的銷售速度，當時市場正處於次貸危機之中。相較之下，兩年前當房貸利率徘徊在 3% 左右時，房屋銷售量僅有 660 萬套。根據《每日抵押貸款新聞》報導，目前 30 年期固定利率的平均利率約為 8%。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示：「與今年的情況一樣，有限的庫存和較低的住房負擔能力繼續阻礙房屋銷售。」「由於通膨疲軟和就業成長減弱，Fed 根本無法繼續升息。」

截至 9 月底，待售房屋 113 萬套，年減逾 8%。目前庫存量為 3.4 個月的供應量，略優於去年，但這只是因為銷售量大幅下降。供應量是以當前銷售速度計算。

除了房貸利率上升之外，9 月售出房屋的中位數為 39.43 萬美元，較去年同期上漲 2.8%。由於供應不足導致競購，約 26% 的房屋售價高於標價。

首購族僅占銷售額的 27%，低於約 40% 的歷史平均值。

雖然所有價位的銷量均有所下降，但高端產品的降幅最小。這是因為價格越高，供應就越多，高端買家通常可以使用現金。根據 MBA 的數據，抵押貸款需求目前處於 1995 年以來的最低水準。

全款銷售占 9 月所有交易的 29%，高於 8 月的 27%，高於去年 9 月的 22%。