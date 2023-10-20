美股重點新聞摘要2023年10月20日

今日操盤前瞻

日本 9 月 CPI

中國 10 月一年期、五年期 LPR

Fed 主席鮑爾：央行「謹慎行事」 仍替升息敞開大門

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (19 日) 表示，Fed 在考慮政策路徑時「謹慎行事」，如果決策者看到經濟成長有進一步反彈跡象，就準備再次升息。閱讀全文...

全球銷量最大車商加入 NACS 陣營！豐田純電動車 2025 年起採用特斯拉充電規格

全球銷量最大車商豐田汽車 (Toyota) (TM-US) 周四 (19 日) 宣布，豐田北美部門已與特斯拉 (TSLA-US) 達成協議，其純電動車自 2025 年起將採用特斯拉的北美充電規格 (NACS) 。閱讀全文...

美國 9 月成屋銷售跌至次貸危機以來新低

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，9 月二手房銷售量較 8 月下降 2%，經季節調整後的年化銷售量為 396 萬套。與 2022 年 9 月相比，銷售額成長 15.4%。閱讀全文...

美地區銀行倒閉風波餘悸猶存 Fed 正在研究額外壓力測試

美國聯準會 (Fed) 負責金融監管的副主席巴爾 (Michael Barr) 周四 (19 日) 表示，作為明年銀行業壓力測試的一部分，央行正在制定更多方案以探測大型銀行的弱點，評估這些銀行是否能承受住衝擊並繼續放貸。他表示今年初連續三家地區銀行倒閉令銀行業和監管機構大感意外。閱讀全文...