〈智慧能源週〉台泥小港電池廠稼動率達7成 年底可望全產全銷

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (18) 日表示，高雄三元超級電池工廠稼動率已經達 7 成，目前供應高階電動重機、工具、無人機等客戶，內部預期，最快將年底可望達到滿載、全產全銷。

而在今日能源展上，台泥也展出超高性能混凝土 (UHPC) 儲能櫃 EnergyArk，張安平表示，做生意會有不確定性，但使用能源絕對不可以有不確定性，這會造成每個公司的焦慮和恐慌。

張安平分析，目前社會上最關切的儲能火災議題，重點在於儲能櫃內的電池起火是滅不掉的，因此希望推出安全的儲能系統，讓未來城市電網在一個安全又有效率的用電情況下，更有彈性、韌性、實用性。

UHPC 高性能混凝土具備高強度外，材質低導熱性能達到防火阻熱，以此做為儲能櫃外殼材質，搭配台泥儲能研發的能源管理系統，能在偵測到電池異常時，以安全為首要考量，優先降溫電池。

若電池持續熱失控，台泥儲能 EnergyArk 即自動啟動自主設計的專利滅火系統，5 分鐘內高壓注入超過 9000 公升水量而保持櫃體完整，確保淹沒電池模組，徹底阻斷熱失控達到滅火。

EnergyArk 得到中科院建築物內部防火牆等級國家標準認證 (CNS12514-1, -8)、並與消防署聯合實驗測試成功，確認防火滅火功能，全台儲能產品中也僅有 EnergyArk 具備產品責任險，也成為未來台灣室內的儲能解方。

此外，EnergyArk 可以依據室內外不同場域需要，分成 40、60、1000 等不同電池容量的產品，亦可搭配充電樁，成為充儲一體的低碳充電站。