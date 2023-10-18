內外資大對作緯創 外資狂敲5萬張創史上最大量挺AI

由於美國宣布將擴大對中國出口晶片管制，台指期今 (18) 日壓低結算，加權指數也在 AI 族群殺成重災區的壓力下，終場大跌 201.64 點，三大法人合計在集中市場賣超 189.92 億元，值得注意的是，外資和投信在緯創 (3231-TW) 強力對作，外資大買 5 萬張創單日最大量，投信則大砍 1.8 萬張創 6 月下旬以來最大賣超，對 AI 股看法是否趨於分歧，有待觀察。

三大法人今日合計在集中市場賣超 189.92 億元，其中，外資賣超 83.51 億元，為連 4 賣，投信賣超 29.01 億元，自營商賣超 77.4 億元，也是連 4 賣。

同時，三大法人在店頭市場共賣超 51.57 億元，其中，外資賣超 18.31 億元，自營商賣超 36.73 億元，僅投信買超 3.47 億元。

外資今日賣超前 10 大標的國泰永續高股息 (00878-TW) 達 3.1 萬張，台泥 (1101-TW)2.7 萬張，復華台灣科技優息 (00929-TW) 近 2 萬張，長榮航 (2618-TW) 和中鋼 (2002-TW) 在 1.7 萬張上下，元大高股息 (0056-TW) 逾 1.6 萬張，華邦電 (2344-TW)1.2 萬張，亞泥 (1102-TW)1 萬張，開發金 (2883-TW) 和元大台灣 50(0050-TW) 均逾 7200 張。

而外資買超前 10 大標的則分別為緯創 5 萬張，聯電 (2303-TW) 近 2 萬張，英業達 (2356-TW)1.2 萬張，誠美材 (4960-TW)9000 張，復華富時不動產 (00712-TW)7200 張，光寶科 (2301-TW) 和中信金 (2891-TW) 在 5700 張上下，毅嘉 (2402-TW) 和技嘉 (2376-TW)4500 張，元大滬深 300 正 2(00637L-TW)4100 張。

投信方面，賣超前 10 大標的有緯創 1.8 萬張，友達 (2409-TW)2800 張，技嘉 2600 張，廣達 2100 張，健鼎 (3044-TW)1800 張，大成鋼 (2027-TW)、亞泥 (1102-TW)、聯茂 (6213-TW)、旺矽 (6223-TW) 和鴻海 (2317-TW) 均逾 1000 張。

投信買超前 10 大標的則分別有聯電 8000 張，中鋼 (2002-TW)、元大高股息均超過 2000 張，陽明 (2609-TW)1700 張，第一金 (2892-TW)、國泰金 (2882-TW)、威剛 (3260-TW) 均逾 1300 張，台泥 (1101-TW)、東元 (1504-TW) 和大聯大 (3702-TW)1000 餘張。