台泥完成國內最大E-dReg儲能系統併網 能源週將發表儲能櫃新品

台泥 (1101-TW) 宣布，旗下台泥儲能建置的全台最大的 100MW E-dReg 儲能系統電池容量 311MWh，已完工並全數併入電網。另外，結合台泥本業低碳建材與綠色能源發展的新產品，專利防火滅火超高性能混凝土 (UHPC) 儲能櫃 EnergyArk，18 日也將在台灣國際智慧能源周首度亮相。

EnergyArk 首個應用案場位於台泥集團高雄小港超級電池工廠，該廠配置 6 個 EnergyArk 1000，總容量 6.4MWh 的儲能系統日前已經通過台電 s-Reg 執行能力測試，10 月 18 日前將正式上線加入台電靜態調頻（s-Reg）輔助服務，並同步執行超級電池工廠內需量控制與離尖峰電能移轉。

目前台泥參與了台電電力交易平台所有運轉項目，包括調頻備轉 (sReg、dReg、E-dReg)、即時備轉、補充備轉。截至 10 月，台泥在台建置完成且已併網之儲能總電池裝置容量，已達全台近 30%。根據 InfoLink 預估，2030 年台灣電池儲能市場累積規模約達 7-8GW，總容量約 20GWh，累計市場規模達 2000 億元。

而此次台泥首次參與台灣國際智慧能源週，將結合旗下能源事業體台泥儲能、台泥綠能、能元科技、三元能元科技與能元超商，展示集團從創能輸能到儲能的整合實力。

台泥以 EnergyArk UHPC 儲能櫃為核心，發展出綠充儲一體充電站、綠電匹配服務、聚合電力交易，提供客戶城市級微電網整合方案，協助解決企業於淨零轉型中遭遇的各種痛點。除了台灣能源週外，明年 1 月也將在 CES 展正式面向國際儲能市場。