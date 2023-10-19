〈台股盤前要聞〉鴻海科技日登場、台股放量重挫200點 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海科技日登場，鴻海董事長劉揚偉與輝達創辦人暨執行長黃仁勳共同開場，並透露，雙方將合作開發下世代人工智慧 與機器人生產系統；儘管輝達執行長黃仁勳再度訪台，激發市場對 AI 股密切關注，但美國宣布將擴大對中國出口晶片管制，台股昨 (18) 日受連帶衝擊，終場大跌 201.64 點，失守月線。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

鴻海科技日黃仁勳、劉揚偉共同開場 宣布合作下世代 AI 與機器人生產系統

鴻海 (2317-TW) 科技日 (HHTD23) 今 (18) 日登場，鴻海董事長劉揚偉與輝達 (NVIDIA) 創辦人暨執行長黃仁勳共同開場，並透露，雙方將合作開發下世代人工智慧 (AI) 與機器人生產系統。閱讀全文...

黃仁勳再訪台旋風失靈 台股放量重挫 201 點失守月線

儘管輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳再度訪台，激發市場對 AI 股密切關注，但美國宣布將擴大對中國出口晶片管制，台股今 (18) 日受連帶衝擊，AI 族群反而成為殺盤重災區，並造成台指期壓低結算，終場加權指數大跌 201.64 點，技術面呈現一根長黑 K 棒，失守月線支撐，成交值則放大至 3484.23 億元。閱讀全文...

財長：預估 10 月底稅收達預算目標 全年超出預算數至少約千億元

今年前 9 月稅收 2.79 兆元，占全年預算數 90.9%，財政部長莊翠雲今 (18) 日答詢時說，預估最快 10 月底稅收入帳後就能達成全年預算目標，預估超出預算數至少約 1000 億元。閱讀全文...

鴻海劉揚偉：中國未來可望開放汽車委外代工 將在當地建產能

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (18) 日表示，中國雖然尚未開放鴻海的電動車 CDMS（委託設計製造服務）的商業模式，但在當地市場競爭加劇的情況下，CDMS 的優勢就會被凸顯，因此將規劃在中國逐步建置電動車產能。閱讀全文...

茂迪推農電共生模組 已與歐洲客戶接洽

太陽能模組廠茂迪 (6244-TW) 今 (18) 日出席智慧能源週，總經理葉正賢表示，此次攜手工研院推出農電共生模組，透光率高達 40-50% 以上，現正與歐洲科技農場洽談相關專案，預計明年有機會開花結果。閱讀全文...

台郡擬溢價 29% 公開收購宏觀最多 3 成股權

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (18) 日晚間召開重大訊息說明會，宣布董事會通過以每股 170 元、溢價 29.28% 公開收購取得無線射頻晶片廠上櫃的宏觀微電子 (6568-TW) 股權，最高將投入 15.68 億元取約 30% 股權。閱讀全文...



