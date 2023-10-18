台泥完成GDR、ECB定價 共募資260億元

台泥 (1101-TW) 今 (18) 日公告，完成 3.8473 億美元的海外存託憑證 (GDR)，及綠色 4.2 億美元海外可轉債(Green ECB) 定價，總共募資 260 億元，目的在增強國際資本市場能見度，優化股東組成，並強化資產負債表。

其中，GDR 發行 7900 萬單位，每單位發行 4.87 美元，以 1 單位表彰 5 股換算，每股價格折合 31.45 元，以 17 日收盤價 33.45 元計算，折價約 6%；綠色 ECB 轉換價則為 37.27 元，溢價約 11%。

台泥表示，本次現增發行普通股 3.95 億股參與發行 GDR、對原普通股股東股權稀釋比例約為 5.23%；ECB 若於今年度全數轉換，則對原普通股股東股權之最大稀釋比率約 4.84%，但增資效益顯現後，可提升公司競爭力以嘉惠股東。

台泥董事長張安平指出，在全球充滿不確定性的此刻，企業堅持信念，邁開穩健步伐更顯重要，短期的波動不會改變台泥低碳轉型之路，隨時維持穩健財務結構的原則，對國際金融環境的變化也已經做好準備。

而台泥此次籌資案也是亞洲近年來獲長線基金及 ESG 投資機構，認購比率超過兩位數的少數個案，歐洲的基金更為綠色 ECB 主要投資人。也是過去 2 年以來，亞洲成功發行規模最大的海外存託憑證及可轉換公司債雙籌資案，也是台灣第一次成功發行獲國際機構 Sustainalytics 認證之綠色海外可轉債。