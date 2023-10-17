鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.02元，預估目標價為31.38元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.02元上修至0.02元，其中最高估值1.29元，最低估值-0.25元，預估目標價為31.38元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.29
|3.3
|4.03
|最低值
|-0.25
|0.6
|3.15
|平均值
|0.14
|1.9
|3.59
|中位數
|0.02
|2.1
|3.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|84,508,220
|130,343,410
|140,956,880
|最低值
|74,655,000
|82,448,000
|123,054,000
|平均值
|77,481,910
|96,700,830
|132,005,440
|中位數
|76,869,000
|95,405,000
|132,005,440
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.25
|3.42
|0.33
|0.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,529,790
|99,569,924
|60,683,171
|48,771,434
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。