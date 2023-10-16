【新台股龍捲風】下跌量縮！還是漲矽智財+CPO 創意、智原、華星光、前鼎、訊芯表現比大盤強！

美科技股日 KD 死亡交叉，那斯達克和費半指數均碰觸季線反壓而壓回，加上以巴衝擴大變戰爭，恐慌指數 VIX 上揚 15.76%，台股開低走低，而成交量縮，賣壓不大，台灣 50 有守住季線，只欠東風，只要美股上漲，台股將很快回神，而本周看鴻海科技日與台積電法說會上週五在 YT 節目跟投資朋友分享，大盤走勢可以觀察 0050 的趨勢，既然 0050 有撐接下來就看今晚美股能否有撐，當政治事件與經濟掛勾，進而影響股票市場，誰能帶領投資朋友在如此不明的行情中操作台股？

上周一直強調【集中持股】的重要性！先前有投資朋友在 line@私訊徐老師關於華邦電 (2344-TW)，老師特別提到量價(YT 要當連續劇看) 前波 7/31 上影線套牢賣壓需量才能化解，上周拉抬明顯量能不足，包含華新 (1605-TW) 也遇季線反壓，今 2 檔均大跌，反之，同樣是記憶體我們操作的威剛 (3260-TW) 漲勢就比較不受干擾，大家都知道第 4 季會有行情，但卻沒把握手中股票都漲，很多投資人手中滿手股票，一來無法照顧，二來，即便將來指數上漲，也不見得手中持股都會漲，何不利用行情震盪之際，濃縮持股，不會濃縮的人可利用本次專案： https://lihi3.cc/Oqxoa

根據博通 (Broadcom) 公布數據顯示，若採用傳統可插拔式光收發模組，以銅線為媒介在 PCB 上傳遞，當訊號傳輸速度上升至 200G 時，訊號的衰減量將達 100 倍，因此共同封裝光學技術 (CPO) 成為兵家必爭之地，法人解析光通訊族群表示，因應 AI 應用浪潮，光通訊廠商積極切入 CPO 領域，將成為國內光通訊模組業者另一股成長動能，2024-2025 年光通訊產業投資焦點仍聚焦 400G/800G 規格滲透率提升帶來的成長動能，並以與國際晶片大廠具有穩健合作關係的業者為主，今日的華星光 (4979-TW)、訊芯(6451-TW) 不畏懼大盤賣壓逆勢上漲，我們也都帶領會員搶先布局了，國慶連假的資料有拿到嗎？資料中的 CPO 概念股有上詮 (3363-TW)、光聖(6442-TW) 今日一樣強勢上漲，矽光子、CPO 即將迎來 10 月底光電週，我們也持續看好，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想要知道如何操作，一定要連續每日收看

那個男人回來了！輝達執行長黃仁勳昨日已提早抵達台灣，今年 5 月黃仁勳來台後，台股漲幅強勢，可謂台股救世主，至於 AI 鎖定的重點，肯定是高毛利的矽智財，外資 Jefferies 最新開啟台系 IC 設計服務產業基本面研究，看好 AI 與雲端服務提供商 (CSP) 需求加持，指出世芯 - KY、智原、創意等領導級廠商目前合計市占率為 40％，Jefferies 推估，三大台廠 2030 年合計市占率將攀升到 50％。

世芯 - KY (3661-TW) 近年主要專注在 3、5 奈米的尖端製程專案，並積極降低地緣政治風險，獲得 Jefferies 高度青睞，將世芯 - KY (3661-TW) 投資評等為「買進」，目標價高達 3,270 元，刷新外資圈新高。

今日外資法人發布最新創意 (3443-TW) 個股報告，美銀給予創意「買進」評等，並將目標價喊至 1,920 元，為目前外資圈中最高目標價，美銀於報告中指出，創意 (3443-TW) 已經開始 5 奈米晶圓的生產，將有望進一步推升 MSFT AI 專案的收入，並可望於 2024 年貢獻收入。展望後市，與前幾年相比，創意現在更加注重提高其利潤，將有望推動其未來營運利潤率的擴張。矽智財族群我們持續看好，這族群屬高毛利的高價股，震盪都是幾十塊幾百塊的，資金大者喜歡操作 AI 高價股的人，可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

而我們多次操作的智原 (3035-TW) 也被外資看好，智原在成熟製程擁有強大的矽智財 (IP) 組合，此外根據 Jefferies 所做產業調查，智原今年奪下兩個先進封裝專案，年底前將貢獻委託設計 (NRE) 營收，2025、2026 年時可望送交製造，且智原目前來自 IP 貢獻營收比重約 12％，比世芯 - KY 與創意都高，毛利率也能維持在 40％～50％區間，因此 Jefferies 將智原 (3035-TW) 投資評等為「買進」，對智原推測合理股價高達 457 元，另外 Nvidia 概念股開始要留意 B100 概念股，例如散熱的奇鋐(3017-TW)，機殼的勤誠(8210-TW)，而擁有非常多題材的緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯穎(6669-TW)，真的不行了嗎? 要看到甚麼現象才能確定要上漲了呢？可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

大行情，勿小做

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

