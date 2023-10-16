〈台股盤中〉下跌百點失守季線 光纖、造紙和個股零星表現

由於亞股今 (16) 日早盤偏弱整理，台股加權指數以下跌約 70 點開出後，跌破 16700 點關卡，最低來到 16624 點，盤中跌點在 130 點左右，再次失守季線，反映不少日前的中小型強勢股轉弱，個股零星表現，開盤半小時有 6 檔亮燈漲停，並未有跌停個股。

日前轉強股今日陷入回檔整理，如華邦電 (2344-TW)、五福 (2745-TW) 均跌超過半根停板，定穎投控 (3715-TW)、高力 (8996-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、易飛網 (2734-TW) 跌幅在 3% 之上，華新 (1605-TW)、穎崴 (6515-TW)、聯陽 (3014-TW)、立積 (4968-TW)、華孚 (6235-TW)、優群 (3217-TW)、山富 (2743-TW)、萬潤 (6187-TW)、晶技 (3042-TW)、聯德 (3308-TW) 和義隆 (2458-TW) 等跌 2% 之上。

從族群來看，光纖相關業者今日則續強，創威 (6530-TW)、康聯訊 (3672-TW) 漲停，前鼎 (4908-TW)、上詮 (3363-TW)、德勝 (8048-TW)、華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW) 和星通 (3025-TW) 均漲 2% 上。

造紙族群轉強，華紙 (1905-TW) 漲停，榮成 (1909-TW) 漲 3%，永豐餘 (1907-TW) 漲逾 2%。

個股零星有行情，驊訊 (6237-TW)、倫飛 (2364-TW) 漲停，科嘉 - KY(5215-TW)、佳龍 (9955-TW)、皇昌 (2543-TW)、云辰 (2390-TW) 等漲超過半根停板，誠美材 (4960-TW)、安國 (8054-TW)、台灣銘板 (6593-TW)、中石化 (1314-TW) 漲 4% 上下，全友 (2305-TW)、全訊 (5222-TW)、圓展 (3669-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、精星 (8183-TW)、大聯大 (3702-TW) 等漲 2% 上。

法人指出，上市櫃公司 9 月營收呈現月增 9.5%. 顯示基本面逐漸轉好，但多數股價早已反應復甦提前上漲，現階段需仰賴第三季財報和法說釋出正向展望，台股才有望突破區間震盪的格局。

若從技術面來看，指數已突破三角收斂並順利越過季線，加上日周 KD 同步黃金交叉向上，量能若持續回升，多方有望逐步挑戰 9 月中旬的高點壓力。

法人也看好，半導體設備、網通、矽光子題材、車用零組件近期多檔公司股價強勢，可望帶動周邊個股連動。