鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)目標價調升至211元，幅度約6.64%

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豐泰(9910-TW)提出目標價估值：中位數由211元上修至211元，調升幅度6.64%。其中最高估值255元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予豐泰(9910-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀3位。
豐泰(9910-TW)今(18日)收盤價為181元。近5日股價下跌3.68%，相關其 他近5日上漲0.53%，集中市場加權指數上漲0.74%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。