股市多頭重新當道 除非通膨再度回升

道瓊工業指數、那斯達克指數和標普 500 指數周三 (11 日) 將連漲氣勢延長至 4 天，美國主要股指在經歷兩個月令人失望的下跌後普遍上漲。

截至 7 月底，那斯達克指數漲幅接近 40%。投資人在 2023 年初從未預期會有這高的回報率。

但投資人都知道 8 月和 9 月是股市的季節性疲軟時期。 今年也不例外。

隨著市場表現較好，華爾街預期連續 3 季的獲利衰退可能結束，多頭正在重新奪回控制權。

9 月消費者物價指數 (CPI) 報告如果意外上升，很容易為剛起步的股市漲勢一挫銳氣。

如果 CPI 報告顯示聯準會未能遏制通膨，則可能會對當前的多頭市場構成挑戰。債券市場正處於熊市之中，往往會會更糟，而超熱的 CPI 數據就可能是催化劑。

摩根大通預計，整體 CPI 環比數據將達到華爾街一致預期的 0.3% 或以下，這對股市來說是利多。

該投行仍認為，環比數字高於 0.6% 的可能性約為 5%，通膨較上月上升 0.4% 至 0.6% 的可能性為 27.5%。

在這兩種情況下，摩根大通預計股市將暴跌，因為投資人準備迎接聯準會採取更強有力的行動。

但除了任何意外的新聞事件或經濟變化之外，季節性趨勢現在正在從看跌轉向看漲，為股市提供了強大的推動力。

CBOE 波動率指數 (VIX) 已進入季節性看漲期，歷史證明將持續到 10 月中旬。在其他條件相同的情況下，波動率指數上升對股市不利。

現在，從歷史上看，VIX 往往在 10 月達到兩個峰值，然後在年底呈下降趨勢。從今天起，第一個高峰正式出現。

即使年初市場的反彈讓許多人感到意外，但除非市場出現類似的戲劇性轉變，否則 10 月的交易行為將顯示歷史可能會再次站在多頭一邊。