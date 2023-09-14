美股大多頭：經濟沒明顯衰退跡象 美股年底前持續走高

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，美股今年底前可能會保持緩步走升的狀態，並強調了美國經濟的韌性。

Siegel 表示，美國經濟依然表現出韌性，儘管沒有表現強勁，但也沒有出現明顯衰退跡象，或者顯示任何形式的放緩即將到來。他多次強調，儘管聯準會 (Fed) 在過去 6 個季度中大幅升息以抑制通脹，但美國仍具有驚人的韌性。

他先前就曾表示，美股基礎穩固，因為通膨威脅正在消退，意味著 Fed 可能很快就會開始放鬆貨幣政策。「Fed 在 9 月份升息的可能性極小，儘管市場已經消化了 11 月份升息的一定可能性，但我認為 Fed 不需要採取這一舉措。」

針對美股而言，Siegel 表示自己仍然認為在今年剩餘時間內，美股仍會持續上漲。

隨著美國經濟持續表現出韌性，人們對今年美國經濟將免於衰退的預期日益增強，先前人們普遍認為美國經濟將因 Fed 大幅加升息而落入衰退。不少華爾街大空頭也因此放棄了對標準普爾 500 指數的悲觀預測。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美國股票和衍生商品策略主管 Greg Boutle 就將標普年底目標價升高至 4,150 點。摩根士丹利投資管理公司董事總經理兼高級投資組合經理人 Andrew Slimmon 近日也預估，標普 500 指數到 2023 年底可能會接近 5,000 點。他認為第三季企業強勁收益將有助於股市恢復上漲。

不過，美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 近日警告，不要對美國經濟軟著陸過於樂觀，並重申聯準會 (Fed) 可能需要再升息不只一次。他提醒投資人擔心某些資產、特別是美股。