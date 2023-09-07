華爾街多頭分析師：美股面臨賣壓 9月通常是報酬率最差月份

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創辦人 Edward Yardeni 表示，本月美股可能會面臨賣壓，因為 9 月通常是一年中報酬率最差的月份。

Yardeni 表示，投資人普遍認為 9 月是股市糟糕的一個月，自 1928 年以來， 55% 的 9 月市況都是如此。不過，Yardeni 也說，這種下跌通常是年底耶誕行情前的買點。

CRFA Research 的統計數據顯示，自 1945 年以來，標普 500 指數 9 月平均報酬率為 - 0.73%，是一年中最差的月份。對標普來說，這也是跌比漲更常見的唯一一個月份，勝率只有 44%。

Yardeni 也列舉幾項可能導致 9 月股市下跌的風險因素。首先，美債殖利率近期一直上升，而帶動殖利率上升的是油價上漲和對通膨的擔憂，若通膨繼續走高，可能會促使美國聯準會 (Fed) 進一步升息。

近期油價的上漲，同樣也加劇了通膨。如果通膨再次加速，股市會出現波動。下週三將公布的消費者物價指數 (CPI) 很可能會影響股市走勢。

再者，由於目前市場預計 Fed 將結束升息週期，因此任何意外升息，都將會被投資者視為負面消息。

此外，美國汽車工人聯合會 (UAW) 正與通用汽車、福特和 Stellantis 展開勞資協商談判，若是破局，將會發動罷工，可能會抑制經濟，並推高汽車價格。

Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 曾表示，8 月看到的股市波動還沒有結束，預期 9 月會繼續震盪，因為市場正在對 Fed 過往升息造成的滯後效應定價。

不過，Fundstrat Global Advisors 技術策略主管 Mark Newton 認為今年 9 月股市下跌發生的機率「較低」，因為從技術面來看，股市漲勢應該已經展開。