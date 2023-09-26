美股多頭要當心 美元狂升恐成另一股逆風

隨著美元指數逼近 10 個月高點，華爾街分析師警告，這恐怕會為本月表現疲軟的美股帶來另一股逆風。

Jefferies 分析師 Andrew Greenebaum 在上周六 (23 日) 的一份報告中表示，自 8 月初以來，美元指數已攀至第二季的平均水平上方，這代表對企業來說，美元已從順風轉為逆風，且隨著投資人本周對第三季進行平倉，美元帶來的逆風將越來越大。

對美國大型跨國企業來說，美元快速升值通常是一大問題，因為這會讓他們的商品在海外市場顯得更昂貴，進而影響獲利。

聯準會 (Fed) 去年的一系列激進升息，帶動美債殖利率飆升，ICE 美元指數 (DXY) 也在去年 9 月觸及 20 年新高，隨後大幅回落。

這次的回檔被視為對股市有利，在美元指數從接近 115 的高點，到今年 7 月落至 100 下方的同時，標普 500 指數在去年 10 月觸底，接著於冬春之際延續反彈基礎，直到今年 7 月底再度遭遇修正。

Greenebaum 說：「之前為美國跨國企業帶來巨大阻力後，美元今年又成為一股順風，但一切卻在大約 10 周前有了改變。」他指出，美元指數在短時間內漲了約 4%，比正常水準高出超過一個標準差，這往往會對企業基本面和資產配置帶來影響。

美元走強期間，小型股的表現通常會勝過主導市場的大型股，因為他們大部分收入來自美國境內。周期股也可能受到干擾。

摩根士丹利分析師周一發布報告表示，美元上漲導致金融狀況收緊，為邁入第四季的股市帶來阻力。除了美元以外，油價也是一項限制性因素，再加上銀行貸款和信貸供應萎縮跡象，種種因素表明流動性可能逐漸惡化。