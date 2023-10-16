便宜入手投等債時機到！攻守兼備享三大優勢

美國聯準會經過一年多的暴力升息，通膨逐漸降溫，利率最快可望於今 (2023) 年觸頂，債市迎來最甜蜜的投資時點。尤其投資等級債現在殖利率高達 5% 以上，降息後又有望賺價差，且違約率相對低等三大優勢，吸引全球資金持續進駐。

台灣人瘋搶投資等級債 ETF，但其實主動型基金更具賺到超額報酬的機會，而台灣共有七檔境外投資等級債主動型基金，也幾乎都有月配息機制級別，部分商品配息率甚至超過 ETF，且未來更有機會創造超額報酬的機會。

配息方面，瀚亞投資優質公司債基金「美元後收穩定月配級別」年化配息率來到 8%，居同類型之冠，吸引許多存債族敲進！

升息循環終將落幕 債市浮現甜蜜買點

根據 Fed 最新利率點陣圖顯示，多數 Fed 官員仍傾向年底前再升息一碼，明 (2024) 年起則有機會降息。不過，觀察芝加哥利率期貨，目前市場多數認為 Fed 今年不會再升息，雖與 Fed 利率會議結論稍有分歧，然而，不管是再升息 1 次或是不再升息，均是接近升息尾聲，將有利於債市後續表現。

因為歷史經驗顯示，一旦升息循環結束，10 期公債殖利率將觸頂向下；由於公債殖利率與投資等級債呈現高度反向關係，公債殖利率反轉直下，代表投資等級債價格將上揚。從過去 5 次升息經驗來看，當升息停止後一年，投資等級債價格百分之百都會上漲。

不過，該等到升息循環確定結束的時候，再進場會比較好嗎？過去經驗顯示，無論是停止升息當日，或是前 2 個月、3 個月進場，報酬率相差不遠，持有 1 年的累積報酬率約 13%，持有 2 年則約 20%，而且正報酬機率都是 100%，顯示不管哪個時點進場，只要是接近升息尾端，投資等級債表現都很亮眼。

投資等級債息高價廉 是撿便宜好時機

過去布局債市想要領取高配息，唯有非投資等級債才有可能辦到，不過，Fed 的暴力升息之下，讓投資等級債的殖利率甜滋滋，足以媲美非投資等級債。

彭博資料顯示 (截至 2023/9/18)，投資等級債殖利率約為 5.88%，為 20 年來最高水準，高於長期平均的 4.14%，債息吸引力很高；同時價格亦被嚴重低估，投資等級債百元報價降至 90 美元以下，也是處於 20 年來新低，低於長期平均的 104 美元，接近 2008 年金融海嘯低點。尤其投資等級債違約率超低，以目前價格來看，持有到期至少擁有 10% 的上漲空間，這也是它最吸引人之處。

因此，無論就殖利率還是價格，目前正是入手投資等級債的最佳時機。首先以殖利率來看，歷史資料顯示，當殖利率 > 5%，進場布局投資等級債，持有 1 年、2 年、3 年的報酬率分別為 8%、16%、24%，均優於一般時期，且正報酬機率均為 9 成以上；若排除金融海嘯期間，報酬率可再提升 1%~2%，正報酬機率則皆為 100%。

其次就價格面觀察，當百元報價 90 美元，進場買投資等級債，持有 1 年、2 年、3 年的報酬率分別為 26%、38%、47%，均比一般時期來得好，且正報酬機率也都有 9 成左右。

買投資等級債 可以抱著安心睡覺

除了息高價廉之外，布局投資等級債還有一大優點是耐震度高，幾乎是可以抱著安心睡覺的標的。因為投資等級債違約很低，根據標普信評統計，20 多年以來，無論經濟好壞，各級別投資級公司債違約率皆不超過 1%，其中，AAA 評級最優秀，沒有歷史違約紀錄。

主要是投資等級債發行企業財務體質強健，高盛證券指出，美國投資等級債發行企業淨利率超過 10%，處於歷史高檔，且遠高於非投資等級債 (低於 5%)；摩根史丹利及彭博資料亦顯示，美國非金融的投資等級債發行企業淨利年增率預期今年第 4 季將開始逐季上揚。

加上隨著 Fed 強力升息，企業借貸成本墊高，投資級債發行企業近 3 年來槓桿比率持續下降，代表企業償債能力上升，目前約 2.2 倍左右；同時衡量企業償債能力的指標「利息保障倍數」目前亦處於 30 年來高點，代表企業擁有充裕支付利息費用的能力。

因此，相較於股市、非投資等級債，投資等級債表現相對穩健，波動度較低，也較抗跌。理柏統計，2000 年以來至今 (8/31)，MSCI 世界指數年度跌幅超過 3% 的機率高達 29%，出現過 7 次；反觀 ICE 美國公司債債指數年度跌幅逾 3% 的機率僅為 8%，出現過 2 次，彰顯投資等級債比股市更能夠抵禦市場波動。

投資等級債基金 哪檔最吸睛？

由於市場預期 Fed 升息將步入尾聲，資金也開始陸續進場卡位投資等級債。截至 2023/9/13 為止，投資等級債已經連續 37 週吸引資金淨流入，顯示市場需求暢旺。

尤其不少法人機構投資者，現金水位仍高，且持有投資等級債部位亦遠低於長期中位數水準，未來有機會再加碼，以賺取資本利得，故法人機構投資者未來增持投資等級債的空間可期。

目前國內也有以投資等級債為主的債券基金，可供投資人選擇，其中，瀚亞投資優質公司債基金最受到存債族青睞。根據最新基金月報揭露，新購買的債券信評一定要 BBB - 以上，目前持券平均信評為 A。

同時投組殖利率高達 5.52%，優於美國 ABS 資產抵押債、美國綜合投資級債、美國 MBS 不動產抵押債等多數投資級資產殖利率；該檔基金「美元後收穩定月配級別」的年化配息率高達 8%，若與其他同類型基金比較，配息率居同類型基金最高；等於每個月可以領到一筆額外的被動收入，作為支付房貸、車貸、學費、旅遊等現金流需求。

表：投等債主動基金月月配年化配息率

目前瀚亞投資優質公司債基金規模高達 20 億美元，持債檔數 452 檔，相對分散，國家配置以美國為主，比重近 8 成。分析基金前十大債券發行人，均是世界知名大企業或政府機構，舉例來說，全美銀行前四強的美國銀行、摩根大通，全球知名跨國金融集團摩根士丹利、美國三大電信龍頭的 AT&T、全球食品飲料巨頭雀巢、全球農藥機械龍頭強鹿等；同時也納入美國公債，以及世界銀行、美洲開發銀行等類主權機構，幾乎是零違約風險。

該檔基金也會靈活調整產業投組，舉例來說，今年 3 月矽谷銀行引爆一波美國銀行倒閉風潮之前，投資團隊已經相對減碼銀行債，降低 3 月美國區域銀行危機對投資組合的負面影響；危機過後，隨著銀行債價格趨於合理，吸引力上升，Q2 開始逐漸增持大型金融機構的銀行債。

此外，瀚亞投資優質公司債基金級別非常多元，前收型、後收型都有，其中，前收型的幣別相當齊全，包括美元、澳元、紐幣、南非幣等等，讓投資人可以根據自身資產配置需求及投資屬性，選擇適合的級別；其中「美元後收穩定月配級別」不但可每月享高息，長期持有也能節省持有成本。