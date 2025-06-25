鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-25 18:30

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天利投資 (Columbia Threadneedle) 分析師表示，未來幾個月投資人面臨著聯準會 (Fed) 可能升息以及大幅降息的風險。

利率分析師：投資人未來數月面臨著Fed可能升息及大幅降息風險（圖：Shutterstock）

天利投資資深利率和匯市分析師 Edward Al-Hussainy 周二 (24 日) 在記者會上表示，若 Fed 必須升息來抑制通膨，投資人明年可能會焦頭爛額。升息機率只有 15% 左右，但從現在開始的一年內，Fed 可能會升息來對抗通膨。

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Fed 升息恐令目前接近紀錄高點的美股承壓，且擠壓企業利潤，並對殖利率較低的舊債構成下行壓力。

Al-Hussainy 說，若共和黨在美國參議院通過的大規模稅收和支出法案最終能促進經濟增長，那麼這種情況可能會出現，而關稅的最終傳遞也可能給通膨帶來上行壓力。

過去幾個月，通膨數據出人意料地降溫，但預計關稅仍將在不久的某個時候增加企業成本，也可能增加家庭成本。

根據耶魯大學預算實驗室的數據，目前美國進口商品的平均關稅在 15% 左右，為 1938 年以來的最高水準。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在上周末出具的一份研究報告中說：「現在就對關稅驅動的價格上漲解除警報仍為時太早。」

Al-Hussainy 表示，若共和黨的預算法案或是關稅造成 Fed 無法將通膨保持在接近其 2% 的年度目標水準，Fed 的短期政策利率可能需要提高。

Fed 主席鮑爾周二 (24 日) 在國會作證時表示，要達到既不提振也不限制經濟的「中性」利率水準，就需要「數次降息，甚至更多，他並預期今年關稅仍將大幅推升通膨率。

美國總統川普同日也發文呼籲他的參議院朋友，「如果有必要的話，把自己鎖在房間里」，並讓預算法案在「本周達成協議」。

川普還在另一封貼文中表示，利率「應該至少降低兩到三個百分點」。

Fed 在 2024 年將其短期政策利率下調 100 個基點，但自 1 月以來一直保持不變，在等待關稅不確定性消除的同時，維持利率在 4.25% 至 4.5% 的區間。

不過，Al-Hussainy 表示，市場面臨的另一個「尾部風險」是勞動市場在未來幾個月開始崩潰，促使 Fed 降息，降幅超過投資人目前的預期。