〈美股盤後〉以巴開戰 能源、軍工股領漲 三大指數小幅收紅

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與以色列爆發大規模武裝衝突，國際油價飆升，聯準會官員發表鴿派言論，美股週一 (9 日) 開低走高，能源、軍工股領漲，三大指數小幅收紅。

債市因哥倫布日休市，但 10 年期公債殖利率的期貨顯示水準已較上週下跌至 4.67%。美債殖利率上升最近令股市承壓，因此殖利率下降帶來股市正面訊號。

政經方面，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週一表示，近期美債殖利率的飆升，可能意味著聯準會 (Fed) 再次提高基準利率的必要性降低。

同日，聯準會副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 週一暗示，美國長期公債殖利率可能會阻止聯準會進一步上調短期政策利率。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預測聯準會 11 月升息的機率為 14.1%，低於上週五的 27.1%。

地緣方面，以巴爆發五十年來最嚴重衝突，中東的地緣政治緊張局勢主導投資人注意力。

以色列總理納坦雅胡已經宣戰，表示對加薩報復行動的目標是「摧毀哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的軍事和統治能力」，這場突如其來的戰爭令全球神經緊繃，美國總統拜登以及英國首相蘇納克，都與以色列總理納坦雅胡通話表示將提供支援。

美股週一 (9 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中僅金融板塊收低，能源、工業和房地產領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。Meta (META-US) 上漲 0.93%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.23%。

道瓊成分股逾半走升。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.11%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.12%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.77%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.98%；寶僑 (PG-US) 跌 0.51%。

費半成分股普遍收低。高通 (QCOM-US) 上漲 0.83%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.07%；美光 (MU-US) 跌 0.69%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.10%；AMD (AMD-US) 跌 0.25%；德儀 (TXN-US) 跌 0.18%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.34%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.78%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。

企業新聞

雪佛龍 (CVX-US) 收紅 2.77% 至每股 166.72 美元。雪佛龍宣布，出於安全考慮，以色列政府命令這家石油巨頭關閉地中海塔馬天然氣生產平台。

美國多家航空公司取消飛往以色列的航班，航空股備受重創，達美航空 (DAL-US) 下跌 4.65%、聯合航空 (UAL-US) 下跌 4.88% 和美國航空 (AAL-US) 下跌 4.08%。

英特爾在以色列的晶片廠建造計畫受到以巴衝突波及，英特爾 (INTC-US) 震盪收低 0.36% 至每股 36.06 美元。

輝達 (NVDA-US) 下滑 1.07% 至每股 452.68 美元。受以巴衝突影響，輝達宣布取消 10 月 15 至 16 日在以色列舉行的人工智慧峰會 (AI Summit)。

特斯拉 (TSLA-US) 小跌 0.33% 至每股 259.67 美元。中國乘聯會數據週一 (9 日) 顯示，特斯拉 (TSLA-US) 9 月中國製電動車銷量年跌 10.9% 至 7 萬 4073 輛，中國製 Model 3 及 Model Y 銷量較前一個月下滑 12%。產量下降並不是投資者希望看到的，但特斯拉最近在歐洲和中國改款 Model 3 。Model 3 改款版本預計將於今年稍晚在美國上市。

安謀 (ARM-US) 走高 0.31% 至每股 54.25 美元。至少有 15 家華爾街券商周一給予安謀 (Arm) 股票「買入」(Buy) 評等、平均目標股價中值為每股 60 美元，券商認為該公司在智慧手機市場的主導地位，以及往資料中心擴張的潛力，可能會推動其獲利成長。隨著安謀首次公開發行 (IPO) 的近 30 家銀行靜默期結束，各投行開始紛紛分析該公司並給出相對應的股票評等。

華爾街分析

法國巴黎 Natixis 全球資產管理公司市場策略主管 Mabrouk Chetouane 表示：「如果人們冷靜地看待局勢，巴以衝突的影響力不足以改變當前金融市場驅動因素，目前金融市場主要關注央行政策和即將到來的財報季。」

瑞銀全球財富管理美洲首席投資長 Solita Marcelli 指出：「最近的中東衝突發生在地緣政治擔憂持續存在之際，市場也面臨全球經濟成長放緩的時期。」

Marcelli 研判：「在這種背景下，我們仍然更喜歡固定收益投資而不是股票。我們看到固定收益具有更好的風險報酬，建議投資人考慮購買 5-10 年期限的優質債券，預計通膨將進一步降溫，全球經濟成長將放緩。」

美銀策略師 Michael Hartnett 則悲觀稱：「建議投資人撤出美股，因為美股熊市尚未結束。對標普 500 指數在第四季反彈前將跌至 200 日均線的預期是當前投行共識。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主