雖就業報告意外強勁 科技股仍可買進

在令人震驚的 9 月就業報告發布後，也許該是尋找一些遭受重創的科技股的時候了。

理由很簡單：第一個催化劑就是上周的就業報告。

在非農就業報告發布前，華爾街普遍看法是，就業人數增加將意味著通膨上升。隨著通膨率上升，聯準會可能會在 11 月 1 日再次升息。國債殖利率在此之前不斷攀升。但結果並沒有發生這種情況。

股市扭轉跌勢，尾盤穩定上漲。國債殖利率再次上漲。

上周五表現最好的一些股票是蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce (CRM-US) 等大型科技股，這些股票在殖利率上升的過程中受到衝擊。

但單日表現不會成勢，遭受重創的科技股的有利走勢顯示，投資人願意在顯然仍然強勁的美國經濟中尋找價值感。

另一個催化劑是瑞銀策略師馬齊利 (Solita Marcelli) 最新報告中提到的要點。

今年上半年，科技股獲利年減中高個位數百分比，主要是因為消費者需求疲軟。AI 領域的投資也影響了成長率。

馬齊利認為，獲利動態將發生重大變化，並將拉開即將到來的財報季序幕，「隨著 AI 貢獻的不斷增加、基礎效應的改善和定價能力的加強，預計全球科技業的獲利將在第 3 季轉正，並在 2024 年全年成長 16% 左右；同期全球股市成長約 9%。因此，科技業應該會成為明年全球股市中成長最快的類股。」

根據他的研究，科技領域最大的上漲機會是：由於需求擔憂而受到沉重打擊的周期性半導體，

在討論到獲利時，其他華爾街人士也開始看好科技股。

Wedbush 科技分析師艾夫斯 (Dan Ives) 看好亞馬遜 (aMZN-US)、Meta (META-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)。與馬齊利類似，他認為價值部分源自於科技的獲利潛力。

艾夫斯解釋：「我們對科技股的看法是，圍繞 AI、雲端運算、網路安全和數位廣告營收反彈的轉型成長，將為 2024 年的成長創造一個跳板，但目前華爾街低估了這一點。聯準會將在 2024 年降息 2 次或 3 次。相信隨著殖利率下降，以及聯準會在 2024 年強制實施軟著陸，這種對 10 年期國債的短期痴迷將會消失。」