美股空頭九月大豐收 估淨賺500億美元 科技股受傷最重

在 9 月的拋售導致科技股回吐先前的漲幅之後，做空大型科技股的交易員，現在成了大贏家。

S3 Partners LLC 的數據顯示，上個月標普 500 指數下跌 4.9%，讓做空者淨賺 500 億美元的帳面利潤。這是今年迄今，美股空頭表現最好的一個月。

圍繞著人工智慧的炒作引領的大型科技股漲勢，在 9 月開始逐漸消退，因為投資者消化聯準會為抑制通膨，而在較長時間內維持較高利率的立場，這對股市來說是一個逆風。

蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 四大科技股，在本月最賺錢的做空交易排行榜上名列前茅。這四家公司合計為做空者帶來了近 50 億美元的帳面利潤。

S3 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，9 月做空活動增加，加上多頭拋售壓低了當月的科技股股價，但如果市場在第四季反彈，一些現在做空交易最賺錢的公司可能會出現空頭回補，因為做空者希望鎖定利潤。

本月，空頭打擊股市更為精準，S3 的數據顯示，9 月份用來做空股票的投資，80% 以上都產生了正回報。

當然，並非所有空頭押注都能獲利。埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 和瓦萊羅能源公司 (VLO-US) 等能源股讓賣空者最受打擊。受油價上漲的提振，能源部門 9 月上漲。

進入第四季，做空者可能會繼續透過回購借入的股票來回補頭寸，以獲利了結。S3 表示，如果大盤走勢逆轉，9 月做空活動增加且利潤豐厚的股票，最有可能引領這種走勢。這意味著「科技七巨頭」 近期可能會有更多空頭回補。