七大科技股退居二線 小型股就要出頭

AI 這個字已經今非昔比。大型科技股帶動今年美股飆升，從削減成本的裁員寒潮轉向 AI 的蓬勃發展。

但引領潮流的這些大型科技股不會成為標普 500 指數下次上漲的動力。分析師表示，這將是其他 493 家估值低得多但表現潛力更大的公司；它們比較無需背負估值過高或 AI 崛起後暴跌帶來的痛苦。

價值型股票、周期性股票和遭受重創的產業，它們的機會取決於在標普 500 指數中的權重。

七大科技股：蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US)、輝達 (NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US)、Meta (META-US)，合計市值占標普 500 指數總市值的 28%，凸顯出該指數已變得頭重腳輕。

標普 500 指數現在本質上就像是一支高中籃球隊，裡面有幾位 6 英尺高的球員和很多 5 英尺 3 英寸的孩子。這些股票尚未出現井噴式成長，以爭奪進步最快球員獎。

隨著科技股下跌，大盤指數也下跌。標普 500 指數 9 月走勢今年以來最差。但這些損失可能會激勵小型股蓬勃發展，表現會以更健康的方式傳播，分散在整個市場，而不是集中在少數個股。

即使如此，雖然分析師認為較小的公司最終會在華爾街占據主導地位，但這種輪換何時到來還不太清楚。與高中籃球隊不同，沒有人能保證誰的個子會忽然拔高，而且股市通常有很多支股票。

SoFi 投資策略主管楊恩 (Liz Young) 認為向小型股的轉變可能正在發生，但標普 500 指數在「可見的未來並不會出現走高。她認為在經濟放緩開啟新的商業周期、並帶來最大收益的新名單之前，經濟還會進一步下跌。

其他人並不認為經濟會放緩，但認同小型股推動市場的可行性。

例如，美國銀行研究團隊反駁了普遍存在的、討論已久的經濟即將收縮的說法，並在 8 月初取消了經濟衰退的預測。蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 領導的股票策略團隊預計，到 2023 年底，標普指數將升至 4600 點。

這將比 9 月大盤指數收盤價上漲 7%。不過，雖然分析師在時機上存在分歧，但普遍都認為大型股將退居二線。

美國銀行團隊指出，他們的「最高信念」仍然是剔除市值加權後的標普 500 指數，將跑贏標標 500 指數與七大科技股的高度偏差。

美國銀行股票和量化策略師 Ohsung Kwon 指出：「周期性股票是這個市場真正可能存在的下一個希望。」「基本上，這與今年初的情況完全相反。」