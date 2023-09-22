Wedbush分析師：儘管利率維持高檔 科技股仍將維持漲勢

Wedbush 知名分析師 Dan Ives 週四在一份報告中表示，儘管聯準會 (Fed) 可能繼續升息，使利率在較長時間維持高檔，但 AI 熱潮仍將持續發威，為科技股帶來漲勢。

隨著利率維持在高點，引發了市場對科技業以及更廣泛市場拋售的擔憂，但 Ives 認為，科技業已經準備好承受長期的利率上升，因為該產業的成長動力強大，不容忽視。

「現在不是被 Fed / 總經背景嚇到的時候，而是要看到我們 30 年來最大的科技革命即將來臨，新的科技牛市將會到來，科技股股價將一路衝高至明年。」Ives 說。他也表示，未來的任何降息，再加上 AI 產業的持續成長，都將是「創造風險環境的開始」。

Ives 表示，Ives 驅動的成長將在未來 12 到 18 個月內為科技股帶來火箭式成長，支撐科技股多頭情緒。

隨著 AI 的使用範圍繼續擴大，明年初其他科技巨頭的數據預期將開始顯示出 AI 的推動作用。亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等雲端服務供應商，逐步開始將 AI 導入消費者應用，Wedbush 也看好軟體、晶片、數位媒體產業的景氣成長，並預計將持續到明年。

Ives 先前就表示，他預期 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 將在今年下半年及明年以後協助引領整個科技類股大幅走高。他預計今年年底科技股將上漲 12% 至 15%，並預計這股動能將在 2024 年持續下去。

不過，Michael Hartnett 為首的美銀策略師曾在一份報告中寫道：「我們認為下半年將面臨是麻煩，而不是 AI 新規則的時代。」他預計標普 500 指數將下跌 4% 至 4200 點