美股引擎熄火 七大科技股市值蒸發逾兆美元

今年以來，美國科技股「七巨頭」主導了標普 500 指數的漲勢。在今年 7 月總市值達到令人瞠目結舌的 11.5 兆美元，幾乎是德國經濟規模的 3 倍。

這「七巨頭」分別是蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US) 以及輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。

由於投資人押注人工智慧 (AI) 題材的炒作，這些大型科技股是今年上半年推動美股上漲的主要力量；也正是它們的帶動，美股在上半年步入「技術性牛市」。

但這個推升今年美股走勢的主要引擎卻正在熄火。「七巨頭」的市值總和已從 7 月締造的高點一路跌至近 4 個月低點，市值累計蒸發逾 1 兆美元。

在此同時，由大型科技股組成的的標普 500 資訊科技類股已從 7 月高點下跌超過 10%，邁入技術性修正區域。在過去 5 個交易日中，有 3 個交易日跌幅超過 1%。

自美國 9 月初勞工節以來，美債市場愈演愈烈的夏季跌勢，也殃及美股中這個最熱門的類股。10 年期美國國債殖利率本周一舉升破 4.5%，創 16 年來的最高點。與此同時，短期美國國債殖利率也大幅攀升，2 年期國債殖利率已升破 5.1%。

美債殖利率飆升對股市的衝擊是多方面的，包括降低股票相對於債券的吸引力，以及增加公司的借貸成本。而這對科技股的打擊尤爲嚴重，因爲相對於持有國債到期的無風險回報，這些公司未來的獲利價值在下降。

亞馬遜和蘋果公司等科技巨頭的股票在今年稍早時大漲後，9 月至今已雙雙下跌逾 8%。以科技股爲主的那斯達克綜合指數也亦下跌近 7%。

LPL Financial 首席全球策略師克羅斯比 (Quincy Krosby) 表示，「對殖利率上升的擔憂並沒有消散，反而變得更加嚴重；即使科技股也許能夠堅持下去，但已經可以看到敗象。市場一個非常重要的組成部分消費者正越來越擔心，而這不是市場樂見的。」

不少曾經熱情高漲的消費者也明白這一點，經濟諮商會消費者信心指數大幅下滑就是明證。與此同時，該指數中反映消費者對未來 6 個月展望的預期指標跌至 73.7，低於 80 的水平。從歷史上看，80 往往是未來一年經濟將陷入衰退的標誌。

雖然這些科技巨頭具有全球性，在一定程度上能免受美國成長困境的影響，但它們也顯然無法完全免受影響。Miller Tabak Co. 首席市場策略師馬利 (Matt Maley) 表示，隨着對利率長期走高的擔憂加劇，賣出今年大部分時間表現最好的大型成長型股票，正日益成爲投資人的獲利了結來源。

他表示，「現在，利率已被確信會在更長時間內保持較高水平，投資人很快就會開始擔心這些大型股的估值水平。」