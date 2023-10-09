谷歌發布全新生成式AI搜尋引擎 有助醫療人員快速取得資訊

谷歌雲端周一 (9 日) 發布全新的人工智慧 (AI) 驅動的搜尋功能，宣稱該功能將幫助醫護人員快速從不同類型的醫療記錄中提取準確的臨床資訊。

醫療保健產業擁有大量有價值的資訊和數據，但臨床醫生很難找到這些資訊和數據，因為這些資訊和數據通常儲存在多種不同系統和格式中。谷歌雲端的最新搜尋工具將允許醫生從臨床記錄、掃描文件和電子健康記錄中提取訊息，可以一站取得這些訊息。

該公司表示，新功能最終將為醫護人員節省大量時間和精力。

Cloud AI 產品管理資深總監歐馬利 (Lisa O"Malley) 表示：「雖然能夠節省搜尋時間，但也可以防止臨床醫生感到沮喪，並確保他們更容易找到答案。」

例如，如果醫生想了解患者的病史，不再需要單獨閱讀患者的病歷、傳真和電子健康記錄。相反，他們可以搜尋諸如「該患者在過去 12 個月內服用過哪些藥物？」之類的問題。 一次查知相關資訊。

歐馬利說，谷歌 (GOOGL-US) 的最新搜尋功能還可用於其他關鍵應用，例如應用正確的計費代碼以及確定患者是否符合參加臨床試驗的標準。

她補充說，該技術可以引用並連結到資訊的原始來源，這些資訊將直接來自組織自有的內部數據。這應該有助於減輕臨床醫生對 AI 可能產生幻覺或產生不準確反應的擔憂。

對於已經面臨人員短缺和大量文書工作負擔的醫護人員來說，搜尋功能尤其有價值。

美國醫學會 2016 年資助的一項研究發現，醫生每花一個小時在病人身上，就會在行政工作上多花兩個小時。研究指出，大多數醫生也往往在工作時間之外多花一到兩個小時做文書工作，許多業內人士稱之為「睡衣時間」。

Medscape 於 1 月的一項調查顯示，2022 年有 53% 的醫生表示感到精疲力盡，而 2018 年的比率為 42%。

谷歌希望其新的搜尋產品能減少臨床醫生挖掘額外記錄和資料庫所需的時間。