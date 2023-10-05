報告：美國雇主9月裁員數減少

周四 (5 日) 發布的一份最新報告顯示，美國雇主在 9 月取消裁員計畫，尤其是倉儲業；但由於科技和零售業持續裁員，今年以來的裁員意向更高。

就業顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 在報告中表示，上個月美國雇主宣布的裁員總數為 47457 人，比 8 月的 75151 人減少約 37%；但仍較 2022 年 9 月增加了 58%。

報告指出，今年宣布的裁員是 2020 年新冠疫情第一年以來規模最大的一次。上個月雇主最常將市場不確定性作為裁員的原因，隨後再結束營業、關閉據點或商店。

雖然今年宣布的裁員人數有所增加，但美國勞工統計局的職缺和勞動力流動率調查 (JOLTS) 的數據顯示，2023 年的每月裁員人數基本上與前一年持平。8 月裁員人數與 7 月比較幾乎沒有變化，與去年同期相比變化也不大。

在新冠疫情初期近 2200 萬人失業後，美國雇主在吸引工人回來方面面臨困難。隨著企業重新開業，他們受到了「大辭職潮」的打擊，數百萬工人辭去工作崗位。尋求更高報酬和改善工作與生活平衡的工作。

最近，科技、零售和金融業的雇主宣布裁員，以應對可能出現的經濟衰退以及投入成本上升對利潤影響的擔憂。

勞工專家兼 Challenger、Grey & Christmas 資深副總裁查林傑 (Andrew Challenger) 在聲明中表示：「進入第 4 季，雇主們正在努力應對通貨膨脹、升息、勞動力問題和消費者需求。」

9 月雇主宣布計畫增加 59 萬 353 個職位，高於 2022 年 9 月宣布的 38 萬 14 個職位。報告指出，其中大部分職位都屬季節性招聘需求。