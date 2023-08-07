華府監管新制實施在即 美國銀行業者起而奮戰

華府主管機關推出金融危機後資本監管的大規模改革方案，銀行業正在分析其中最具破壞性的內容，包括可能影響房地產貸款、消費信貸和財富管理的風險管理要求。

在 7 月 27 日的聯合提案中，美國三大銀行監管機構提出一項長達 1000 頁的改革，總共要求銀行額外撥出 16% 的資本；監管機構認為這是加強金融體系所必需的。

藉由增加某些資產的風險程度，方案將要求銀行相對持有更多資本，這可能會侵蝕股本回報率和獲利。金融服務論壇 (FSF)、銀行政策研究所 (BPI) 以及證券業和金融市場協會 (SIFMA) 等產業遊說團體認為，這將使對消費者放貸變得更加困難，警告稱這將導致經濟放緩。

雖然今年 3 月出現美國史上四大銀行倒閉事件中的三家，但 FSF 對該提議的反應是，Fed 自己的壓力測試顯示，最大的銀行狀況良好且資本充足，使得該提議「成為一個沒有問題的解決方案」。

產業分析師認為，資金雄厚的銀行遊說團體將急於拒某些領域的要求。

金融服務集團 FIS 負責資產負債表風險的資深副總裁薩斯 (Joe Saas) 表示，該提案從標準風險收費轉而變成依據不同租賃房產而訂出的一系列風險水平，可能會被「轉頭回噬」。

他表示，提高此類貸款的成本將減少向歷來服務不足的借款人提供信貸，這是銀行業可能會反對的。

德普 (Debevoise & Plimpton) 律師事務所金融機構部律師許誠 (Chen Xu, 譯音) 表示，新規定將高收入業務視為較高風險，「即使不存在資產負債表風險，財富管理等一些收費業務也需要配置更多資本。」他補充說，這可能會給資本市場的交易帶來壓力。

支持改革者則認為，對公共福利的真正危險是金融不穩定。

各大型銀行對該提議只發表了少量評論。摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，該方案「非常令人失望」，指稱其設計不當，會減少消費者和小企業獲得信貸的機會。

富國銀行表示，除了 8 月 1 日提交的監管文件外，該公司不予置評。該公司在文件中表示，這些提議可能會改變其貸款風險衡量標準，並導致其資本要求淨增加。

金融服務諮詢公司 Klaros Group 資深顧問史坦 (Kevin Stein) 表示，新的風險權重規範可能會將更多業務推向非銀行貸款機構，超出監管機構的監管範圍。

7 月的提案醞釀了 6 年，銀行遊說團體有充足的時間為這場戰鬥做好準備。該方案意在實施最後一套金融危機後改革，通常被稱為巴塞爾 III「終局之戰」；該協議是主要經濟體監管機構組成的巴塞爾銀行監管委員會於 2017 年同意。

摩根士丹利分析師表示，大型銀行可能需要長達 4 年的時間才能提撥足夠的利潤以遵守新的資本規定。然而，高盛研究大型銀行的分析師拉姆斯登 (Richard Ramsden) 表示，最大的銀行面臨著意想不到的艱難。

他表示，風險加權資產的增加意味著約 1350 億美元的資本擴大要求，相於最大銀行普通股一級資本約 200 個基點。他質疑：「銀行現在必須做出很多決定：將如何進行回購？將在資產負債表管理方面做什麼？」

金融改革倡導組織 Better Markets 負責人凱萊赫 (Dennis Kelleher) 表示，銀行業過去也曾提出過類似的抱怨，他認為這些抱怨毫無根據，「華爾街擅長將自己的特殊利益隱藏在他人擔憂背後，並藉由恐嚇策略和虛假聲明煽動他人的擔憂。」「它們從未提及對經濟、貸款、主要經濟和家庭的威脅以及資本不足的銀行的衝擊。」