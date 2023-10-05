法國興業銀行策略師：當前股市如同1987年 黑色星期一恐重演

法國興業銀行策略師 Albert Edwards 在給客戶的一份新報告中警告，如今股市如同 1987 年，「黑色星期一」恐怕將會重演。

1987 年 10 月，道瓊工業平均指數暴跌 22.6%，這一天後來也被稱為「黑色星期一」。當年 10 月，全球股市虧損達到 1.7 兆美元，並且在 23 個主要市場中就有 19 個市場跌幅超過 20%。

Edwards 擔憂，同樣的歷史可能會重演。雖然升息促使經濟有所放緩，但股市在 2023 仍舊強勁。「面對債券殖利率上升，股市目前的韌性讓我想起了 1987 年的事件，當時股市投資人的樂觀情緒最終遭到壓制。隨著美國公債殖利率不斷飆升，就像坐在一輛汽車裡，知道自己即將撞車，但卻無力停車。」

Edwards 指出，在利率上升的情況下，美國經濟未來的不確定性增加，他從未見過在經濟週期中的位置如此不確定。「是承諾已久的衰退仍然潛伏，還是我們正處於一個新經濟週期的開始？許多投資人顯然越來越相信是後者。但我個人的看法是，衰退仍在潛伏中。」

Edwards 也說，目前仍有大量證據表明經濟衰退迫在眉睫，就像 1987 年一樣，任何衰退的跡象都肯定會對股市造成毀滅性的打擊。如今股市估價建立在經濟軟著陸上，即經濟從當前的動盪中復甦，而失業率不會大幅上升。

全球暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特清崎 (Robert Kiyosaki) 先前曾表示，股神巴菲特 (Warren Buffett) 和電影「大賣空」主角原型貝瑞 (Michael Burry) 已經做好準備，等待股市暴跌和便宜貨出現。

羅伯特清崎表示，巴菲特持有 1,470 億美元的資產，他的錢都投資於短期公債，正在囤積現金。而貝瑞現在也正在做空市場。「我看著這些人等待市場崩潰，然後再回來，現在有很多錢處於觀望狀態。」羅伯特清崎說道。