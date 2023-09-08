前景雖然穩定 美國FDIC：銀行業仍有潛在風險

在經歷 2023 年的銀行業危機之後，美國監管機構描繪出一幅喜憂參半但更爲穩定的產業前景，同時指出利率上升、信貸收緊和商用地產市場不穩帶來的潛在風險。

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 周四 (7 日) 對其承保的 4645 家銀行的銀行業季報概況指出，第 2 季最弱銀行的觀察名單保持不變，仍爲 43 家。這段時期，美國地區性銀行經歷了一場劫浩，矽谷銀行、Signature 銀行以及第一共和銀行紛紛倒閉。

FDIC 主席格魯恩伯 (Martin Gruenberg) 表示，「即使今年稍早經歷了一段壓力期，但銀行業仍保持韌性。從歷史標準來看，淨收入仍然很高，資產質量指標穩定，產業資本仍然充足。」

他表示，利率和通膨上升可能導致信貸質量下降，推動貸款進一步收緊。

此外，FDIC 在報告中表示，美國銀行業第 2 季獲利達 780 億美元，較上季下降 11.3%。格魯恩伯表示，考慮到對破產銀行的收購，這個結果有些偏差。剔除這些因素後，獲利基本持平於相對較高的水平，較去年同期高出 5.7%。

不過，跡象顯示，銀行獲利能力會被削弱。最初，Fed 在過去一年半的時間升息對銀行來說是個福音，因爲這讓它們能夠靠孳息資產獲得更多收益。但最終，更高的利率意味着銀行將不得不向儲戶支付更高的利息，因爲其他資產的殖利率跟隨聯邦基金利率水漲船高，銀行必須要與這些資產搶奪資金。

爲了追求更高的殖利率，報告顯示，美國銀行業存款總額連續第 5 季下降，但格魯恩伯表示，雖然存款連續流出 5 季，但與今年前三個月相比，流出速度「大幅放緩」。

因此，第 2 季銀行淨利差較第 1 季下降 3 個基點至 6 月的 3.28%。即使如此，淨利差仍較一年前高出近 0.5 個百分點，比疫情前 3.25% 的平均水平略高。

今年稍早時由於儲戶逃離小型銀行，一些大型銀行獲得大量新存款。但格魯恩伯說，隨着客戶從貨幣市場基金等收益更高的另類投資中尋求更高的收益，即便是銀行業巨頭最終也出現資金外流。

FDIC 表示，截至 6 月 30 日，其保險基金的資金規模增至 1170 億美元，較第 1 季末增加 8.97 億美元。上季監管機構動用該基金，以確保矽谷銀行和 Signature 銀行所有存款人的資金安全；並提出一項措施，向銀行收取一項特別評估來幫助補充該基金。

更高的利率還使銀行所持有的美債大幅貶值。FDIC 表示，第 2 季美國銀行業未實現證券損失較上季增加 8.3%，達到 5880 億美元；但其中大部分被歸類爲投資，銀行將一直持有至到期；這意味著，除非出現新的危機迫使銀行必須賣出這些債券，否則這些它們不會對銀行造成任何實質損失。

不過，格魯恩伯警告，由於通膨、利率上升和地緣政治的不確定性，銀行仍面臨「重大挑戰」。由於這些擔憂，幾家銀行的信用評級在過去一個月遭到降調。

他說：「這些風險加上對商業地產基本面的擔憂，尤其是商辦市場、以及銀行業融資水平和淨利差的壓力，將是 FDIC 繼續關注的監管事項。」