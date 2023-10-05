現代汽車宣布自2024年起採用特斯拉NACS充電規格

現代汽車周四 (5 日) 表示，已決定在美國和加拿大採用特斯拉 (TSLA-US) 的電動車 (EV) 充電技術。

現代汽車與福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和日產汽車等全球同行一起採用特斯拉的北美充電標準 (NACS)。現代汽車此舉使特斯拉的超級充電站更接近成為產業標準，但犧牲了競爭對手組合充電系統 (CCS) 的優勢。

現代汽車發表聲明表示，其新款電動車將自 2024 年第 4 季開始在美國獨家配備 NACS 端口，並於 2025 年上半年在加拿大上市。

該公司表示，這將使具有 NACS 連接埠的現代電動車能夠使用美國、加拿大和墨西哥的 12000 多個特斯拉超級充電椿。

現代汽車總裁兼全球營運長 Jose Munoz 在聲明中表示：「我們與特斯拉的合作代表我們致力於為客戶提供卓越電動車體驗的另一個里程碑。」

擁有當前 CCS 的現有和未來現代電動車的車主，將從 2025 年第 1 季開始使用特斯拉超級充電網路。現代汽車將為這些客戶提供轉換器。現代汽車還將提供轉換器，以便在 CCS 為配備 NACS 的車輛充電。

現代汽車 6 月時表示將考慮使其車輛更容易與 NACS 充電系統相容。

特斯拉的 NACS 已被廣泛使用，美國能源部指其約占美國快速充電器的 60%。

競爭對手 CCS 系統得到了福斯汽車等汽車製造商的支持，但這家德國公司也已與特斯拉就採用 NACS 進行談判。