為降低市場及監管憂慮 美國銀行業者加緊擁抱現金

美國銀行業者持有大量現金以應對經濟放緩、存款持續外流以及即將出台的更嚴格的流動性規則，這些規則可能特別影響中型銀行。

這次增持現金是銀行業在一系列春季銀行倒閉後，試圖重新站穩腳跟的規避風險的另一個例子；銀行倒閉可能會導致放貸受到限制。

穆迪評級機構資深副總裁范格 (David Fanger) 表示：「這是對經濟放緩的合理反應，特別是在存款外流、需要保存現金的情況下。」「3 月發生的事情敲響了警鐘。」

矽谷銀行 (SVB) 和 Signature 銀行 3 月倒閉引發大規模的存款擠兌，並讓銀行的財務健康狀況再次成為人們關注的焦點。最近，繼穆迪採取類似舉措後，標普評級上月也下修多家美國銀行的信用評級並修改了其前景。

Fed 數據顯示，截至 8 月 23 日，美國銀行總體現金資產為 3.26 兆美元，較 2022 年底增加 5.4%。雖然低於 3 月銀行倒閉後幾周，但仍遠高於疫情前的典型水平。

中小貸款機構現金資產較年初增加 12%；全美前 25 家銀行的現金持有量增加約 2.9%。

摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 等大型銀行拒絕就披露的內容發表評論，但指出其高管對 Fed 縮減資產負債表、存款下降和短期利率上升等原因的評論。

SVB 倒閉引發銀行突然搶購現金，2 周內現金資產增加至 3.49 兆美元，為 2022 年 4 月以來的最高水平。之後略有回落，但仍幾乎是疫情前的 2 倍。

當客戶提取存款時，銀行需要更高的現金水平來償還債務，並在 Fed 維持高利率以冷卻經濟成長和通膨的情況下抵消貸款損失等風險。

標普金融機構資深信貸分析師布朗 (Brendan Browne) 表示：「許多銀行正在採取措施降低風險並強化資產負債表。」

摩根士丹利研究區域銀行的分析師戈薩利亞 (Manan Gosalia) 表示，區域銀行正將更多的「獲利資產」轉移為現金或短期證券，比如來自貸款活動的資產。他表示：「隨著銀行存款成本進一步面臨壓力，並且它們持有較高的流動性，預計到今年年底貸款增幅將繼續放緩。」

標普評級預計今年貸款成長 2%，低於去年近 9% 的增幅。

分析師表示，中型銀行也擔心即將公布的法規。

美國監管機構表示，可能會對資產超過 1000 億美元的銀行提出更嚴格的資本和流動性要求。

銀行家和分析師表示，自 3 月以來，監管重點有所加強，促使銀行關注流動性和資產負債管理的關鍵能力。

安永金融服務流動性諮詢小組負責人馬歇爾 (Peter Marshall) 表示，對於那些在管理流動性和帳面貸款方面存在缺陷的銀行，「監管機構將採取更短的熔斷措施」。

Fed 自 2022 年 3 月以來的大幅升息令許多銀行的長期證券陷入困境，引發投資人對銀行資產負債表健康狀況的焦慮。

之後，銀行開始採取措施，以減少證券投資或虧本出售證券來增加流動性。

標普評級估計，截至 6 月 30 日，FDIC 承保銀行的可供出售和持有至到期證券的未實現損失超過 5500 億美元。

美國銀行在 7 月的報告中表示，前兩季從資產負債表的可供出售部分出售了 930 億美元，並將所得收益添加到現金中。截至 6 月底，現金為 3740 億美元，這是該行第 2 季的業績。

它進一步證明，部署在貨幣市場上的現金比保留在低收益證券中能產生更好的回報。

更大的競爭對手摩根大通去年一直在出售證券。該公司表示，其擁有 4200 億美元現金和 9900 億美元所謂的高質量流動性資產和其他無抵押證券。

Gabelli Funds 投資組合經理人塞克斯 (Mac Sykes) 表示：「對於一些進行現金再投資的銀行來說，好消息是我們的短期利率相當高。」「投資短期證券絕對是機會主義且有利的。」