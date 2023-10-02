NHTSA擴大並升級調查福特70.8萬輛SUV和卡車引擎故障問題

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (2 日) 表示，正對 70.8 萬輛福特 (F-US) 運動型多用途車和卡車擴大並升級調查，因為閥門故障導致災難性引擎熄火。

該機構表示，在正常駕駛時，在沒有預先警告情況下，車輛可能會因 2.7 升和 3.0 升 EcoBoost 引擎閥門潛在故障，導致災難性引擎故障而出現動力損失。

這次調查涵蓋 2021 和 2022 年福特 Bronco、Edge、Explorer、F-150 以及林肯 Aviator 和 Nautilus 車輛。

NHTSA 應福特車主的要求於 5 月啟動缺陷請願審查，並於 2022 年 7 月開始對 25000 輛車型進行初步評估，目前正在將調查升級為工程分析，這是尋求召回之前的必要步驟。

福特發言人表示，該汽車製造商正在與 NHTSA 合作，支持調查。

NHTSA 表示，已收到與受調查車輛相關的 328 起客戶投訴和 487 起保固索賠報告。

它表示，對福特提交的數據的分析「顯示所謂的缺陷存在於『Nano』引擎系列中，其中包括 2.7L 和 3.0L EcoBoost 改款引擎」。

福特告訴 NHTSA，有缺陷的閥門是由一種名為「Silchrome Lite」的合金製成，如果在加工過程中出現過熱情況，這種合金可能會變得「過硬和過脆」。

福特表示，2021 年 10 月的設計變更將進氣閥材料更改為不同的合金。福特補充說，它認為「有缺陷的進氣閥通常會在車輛生命周期初期發生故障，並且大多數故障都已經出現」。