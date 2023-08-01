美國NHTSA著手調查28萬輛特斯拉電動車方向盤失能問題

美國汽車安全監管機構周二 (1 日) 表示，已對 28 萬輛全新特斯拉 (TSLA-US) Model 3 和 Model Y 電動車展開調查，原因報告指稱其轉向功能和動力方向盤系統喪失控制。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 收到 12 宗特斯拉 2023 年式 Model 3 和 Model Y 車主的投訴，展開初步評估。

一位 Model 3 駕駛人今年 5 月報告說，「汽車方向盤感覺被卡住，滑出了路面，結果撞到一棵路樹。」

喬治亞州 Alpharetta 一名駕駛人 6 月報告，車齡才 2 周的特斯拉 Model Y 駛出購物中心時，「突然方向盤無法轉向，操作困難並出現警報。幾乎就要開到對向車道，最終想辦法在購物中心內開回原有車道。」

特斯拉沒有回應置評請求。

這是正式調查的第一步，以確定問題是否構成不合理的安全風險。NHTSA 需要將調查升級為工程分析，然後才能要求召回。

最近的另一起投訴指稱，一輛 4 月使用還不到 30 天的特斯拉 Model Y 在啟動時「車輪向右猛烈轉向並發出砰的一聲」，螢幕警告「失去轉向輔助」並顯示錯誤代碼。

駕駛人表示動力轉向系統失去動力，並告訴 NHTSA 駕駛感覺不安全，並補充指出，「由於零件不足，特斯拉已將我的回廠檢修時間從 5 月 2 日順延到 5 月 25 日。他們確認這是一個最近已知的問題，並強調轉向系統機架可能會被全面換新。」

檀香山的一名駕駛人表示，購買特斯拉一周後，方向盤開始不時鎖死，並表示「在能夠將車輛送到特斯拉服務部門之前，這種情況在不同日期發生了 6 次」「目前該車將在接下來 3 周都留在特斯拉，同時我們正在等待新的轉向軸和馬達。」