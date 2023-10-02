美國政府延後關門 兩個重點有待觀察

拜登總統上周六 (30 日) 簽署了一項臨時臨時延期協議，避免政府再次關門。這是如何達成的？基本上就是剔除了援助烏克蘭的 60 億美元。

下一個政府關門的日期是 11 月 17 日，就在感恩節前一周。

災難暫時避免了。但華爾街仍會議論紛紛這場債務上限戲劇如何一次又一次地慢慢侵蝕人們對國家的信心。許多人會對美國信用評級和龐大的債務感到擔憂。

因此，在 11 月 17 日新的關門大限之前，美股重新開始拋售的時間已經到了。

然而，除此之外，短期內市場將傾向於從與共和黨和民主黨無關的兩件事中獲取線索。而且它們都不具有利多效應。

首先，10 月最後一周將舉行倒數第二次聯準會會議。在此之前，先準備迎接聯準會的新一輪講話，這可能為 2023 年最後一次升息奠定基礎。

油價回到每桶 100 美元左右。通膨雖然降溫，但似乎並沒有像聯準會官員希望的那樣迅速下降。油價的最新漲勢嚴重影響了企業的獲利及其信心，許多業者正準備漲價更多來彌補損失。

郵輪航商嘉年華 (Carnival)(CCL-US) 執行長韋恩斯坦 (Josh Weinstein) 表示，「毫無疑問，這很痛苦。」他估計石油價格上漲將導致這家郵輪巨頭的獲利減少 1.25 億美元。

聯準會一直堅守著抑制通膨的願望，而且本月稍後執行這個目標的條件似乎已經具備。

有趣的是，雖然油價正在損害企業的利益，但再次升息可能會提高嘉年華等負債累累的企業的資本成本。

高盛首席美國策略師柯斯汀 (David Kostin) 在周一 (2 日) 發布的最新報告中表示，較高的利息成本可能成為今年底前和 2024 年全年企業獲利的支柱。

即使聯準會仍在努力抑制通膨，但股市還面臨另一個問題：財報季將在幾周後拉開序幕。

營收背景已經變得很奇怪，很大程度是因為消費者處於一個很奇怪的境地：他們花費存款乘坐嘉年華遊輪，但似乎沒有能力去買幾塊錢的酒。

正如最近航空公司的獲利預警所示，消費者正在減少航班訂位，並告訴百貨公司無法支付每月的信用帳單。

對於經濟來說，現在是一個奇怪的時刻，企業對短期前進道路感到擔憂。

FactSet 數據顯示，目前，標普 500 指數成分股中有 116 家公司發布了第 3 季每股獲利財測；其中 74 家發布了負面數據，42 家發布了正面數據。

每股盈餘為負值的公司比率為 64%，高於 5 年平均 59%。

當然，企業的財測經常只是順帶一句。但負面的預測仍然不是一個好現象，代表企業動態足以讓高管感到驚訝，足以向市場傳達需要調整估值的資訊。