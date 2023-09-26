鉅亨美股雷達：市場持續評估Fed政策動向 福特暫停密西根州電池廠興建

美股重要看點：

市場持續評估 Fed 利率政策動向。美國 10 年期公債殖利率來到 4.509%。美股期貨週二 (26 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.40%，標普 500 期貨跌 0.47%，那斯達克 100 期貨跌 0.51%。

芝加哥 Fed 行長古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一 (25 日) 表示，與聯準會緊縮政策相比，通膨持續高於 2% 的目標仍然是一個更大的風險，因為緊縮政策導致經濟放緩，超出了控制物價上漲步伐所需的程度。

古爾斯比在接受採訪時表示：「通膨持續高於我們預期的風險，是更大的風險。」「我們必須讓通膨回到目標，我們應該要有 100% 的信心。」

他表示，Fed 需要「見機行事」是否需要進一步升息。但他也表示，關於聯準會現階段政策的爭論將「不再是將升息多少，而是轉變為需要將利率維持在高峰水準多久」。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkar) 周一 (25 日) 表示，他預計，如果經濟強於預期，Fed 今年將需要再次升息，並在更長時間內維持緊縮政策。

他在公開演說中表示：「如果經濟從根本上比我們想像的要強得多，那麼利率可能需要稍微提高一點，然後在更長的時間內保持在較高水準，以使情況降溫。」

Kashkari 對今年的貨幣政策決定有投票權。在 Fed 上周公布的點陣圖中，他是預計今年還會升息一次的 12 人之一。在上周會議中，官員們將基準利率維持在 5.25% - 5.5% 的 22 年來最高水準不變，並暗示，需要在更長時間內維持較高利率，以遏制通膨。

另一方面，如果美國國會無法在 10 月 1 日最新財年前通過任何支出法案提供年度資金，美國政府將停擺且數十萬聯邦政府工作人員將開始休無薪假。而在此期間，對決策者和投資人來說非常重要的主要經濟數據也將無限期暫停公布。

穆迪在周一的聲明中表示，政府關門將對美國主權信用產生負面影響，特別是將凸顯因財政赤字擴大和債務負擔能力惡化導致美國財政實力下降之際，政治兩極分化加劇對財政政策制定造成重大限制。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月諮商會消費者信心指數，預估 105.9，前值 106.1

美國 8 月新屋銷售月率 (%)，預估 - 2.0，前值 4.4

美國 8 月新屋銷售 (萬戶)，預估 70，前值 71.4

重要個股動態：

福特汽車 (F-US) 週一 (25 日) 表示，已經暫停美國密西根州一座耗資 35 億美元電池工廠的建設，直到有信心能以有競爭力的方式生產產品。

福特汽車發言人 TR Reid 表示，該公司正在暫停密西根州馬歇爾市的電池工廠建設，直到該公司有信心能以有競爭力地方式運營該工廠為止。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 9 月初宣布新款 Model 3 上市後，Model 3 實體車終於亮相，據陸媒報導，改款 Model 3 已出現在上海特斯拉直營店，前來圍觀和體驗的顧客絡繹不絕。

「現在還只是展示車，試駕車可能會在 10 月到貨，新車預計會在 10 月底到 11 月初開始交付。」門市工作人員表示，新款 Model 3 自開放預購以來，訂單量很大，消費者現在預訂，可能會在年底前領車。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流音樂媒體 Spotify (SPOT-US) 周一 (25 日) 宣布一項新人工智慧 (AI) 功能，可將 Podcast 以主持人自己的聲音轉譯成不同語言播放出去。

Spotify 表示，該功能使用 OpenAI 的語音生成技術，而 OpenAI 也於同日宣布該項技術，即可透過短短幾秒的語音創建相當逼真的合成聲音技術。