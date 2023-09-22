策略師：黃金投資潛力仍在 且有很大成長空間

道富環球顧問公司 (State Street Global Advisors) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 表示，儘管黃金市場近期缺乏動力，但投資潛力仍然健康，有很大成長潛力。

策略師表示，儘管缺乏動能，但金價能夠在 1,900 美元上方保持堅挺支撐，是一個強烈訊號，表明當動能增強時，黃金市場已準備好迎接新的上漲趨勢。

道富銀行也發布最新黃金投資者調查，其中 20% 受訪者表示持有一些黃金。大約三分之一投資者沒有投資黃金，因為他們對如何投資黃金的了解不夠。

調查也顯示，隨著投資人意識到黃金在投資組合中的價值，黃金需求將會攀升。儘管今年迄今黃金表現平淡，但市場已經建立了較去年低點高出 200 美元以上的堅實基礎。

隨著 Fed 大幅升息至 5.25%，黃金一直難以吸引投資人注意。Fed 週三決議維持利率不變，然而，央行主席鮑爾表示，利率處於限制性區域的時間可能會比預期更長。

儘管利率可能將維持在較高水準更長時間，但 Milling-Stanley 表示，這對金價上漲並不構成重大威脅，因為週三的決定幾乎沒有為美元帶來新的動能。

Milling-Stanley 補充，如果 Fed 的鷹派立場對經濟活動造成影響，美股將開始走弱，金價的表現有空超越股市。

策略師表示，美股對 Fed 的恐懼比黃金更大，而 Fed 仍然相信需要低於趨勢的增長才能將通膨降至 2% 的目標。

澳新銀行 (ANZ) 資深大宗商品策略師 Daniel Hynes 也表示，儘管金價存在短期拋售壓力，但仍維持對貴金價中長期看漲前景。雖然他不能排除價格跌破 1,900 美元的可能性，但他確實看到市場仍有堅實支撐。「我們認為 Fed 升息週期已接近尾聲，美元仍處於結構性下行趨勢，信貸條件收緊可能構成經濟風險，這些為黃金提供了支撐。」