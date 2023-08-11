分析師：金價明年有望創高 上攻2500美元

分析師認為，隨著聯準會 (Fed) 的貨幣政策緊縮周期越來越接近尾聲，加上對經濟衰退的擔憂提陣黃金的避險需求，2024 年金價有望再刷歷史新高，甚至上攻 2500 美元。

Refinitiv 數據顯示，現貨黃金在 2020 年 8 月 7 日觸及每盎司 2072.5 美元，創下盤中新高。接受 CNBC 採訪的分析師認為，金價有機會在明年打破這項紀錄。

Fed 升息循環接近終點

道明證券董事總經理兼大宗商品策略全球主管 Bart Melek 認為，金價將在今年底、明年初漲到 2100 美元以上，對聯準會 (Fed) 可能暫停緊縮周期的預期，是他看好金價站上新高紀錄的原因。

Melek 說：「我對黃金抱持樂觀態度，因為我相信 Fed 的限制性政策立場將出現轉向，而且這會在達到 2% 通膨目標之前發生。」

隨著通膨達到 40 年來最高水平，Fed 去年 3 月開始逐步升息，不到兩年內，基準利率就已升到 5.25%-5.50%。

Melek 在最近的報告中寫道，黃金過去 12 個月的表現優於多數資產，反映其抵禦利率上升的能力，以及作為抗通膨資產的價值。

經濟衰退擔憂

一些分析師特別看好黃金，主要是出自於對明年衰退勢頭增強的擔憂，他們甚至認為金價有機會在明年底升抵 2500 美元，亦即還有至少 26% 的上漲空間。

Livermore Partners 創辦人 David Neuhauser 是看好金價在 2024 年底達到 2500 美元的其中一人，他預期，經濟衰退勢頭將在明年開始增強，屆時黃金有機會再創高。Neuhauser 預期，隨著通膨回落到 3%-5%，全球經濟將在未來幾年陷入停滯性通膨 (Stagflation)。

金價能否攀抵 2500 美元？

由於黃金具有長期價值儲存的功能，在經濟衰退和停滯性通膨等高度不確定性時期，金價表現往往會更好，黃金也時常被拿來作為對抗通膨的避險工具。

Wheaton Precious Metals 執行長 Randy Smallwood 對於金價在幾年之內達到 2500 美元感到非常有信心，認為任何類型的衰退都對黃金有利，他也提到中國和美國經濟的疲軟狀況。

新加坡大華銀行 (United Overseas Bank,UOB) 也預測金價將創下歷史新高，但要到 2024 年下半年才會發生。大華銀行市場策略、全球經濟和市場研究主管 Heng Koon How 認為，主要驅動力將是 Fed 升息預期以及強勢美元觸頂，當利率停止上升且美元貶值時，金價應會走高。

Heng 預測，到 2024 年第二季，金價將達每盎司 2100 美元。

更高的消費需求

Heng 還稱，消費者對貴金屬的需求以及央行購買黃金的力道保持強勁，也為金價帶來支撐。

花旗 7 月時發布報告指出，即使其他大宗商品消費依舊疲軟，但今年中國的黃金零售需求仍保持韌性。大宗商品策略主管 Aakash Doshi 表示，中國第一季黃金首飾需求雖略低於 200 噸，但季節性需求已經是 2015 年來最強，花旗並預估今年中國首飾需求將超過 700 噸，年增 22%。

MKS PAMP 金屬策略主管 Nicky Shiels 稱，部分地區對黃金的食物需求已經恢復，央行的黃金需求依舊強勁，新興市場央行也將繼續推動去美元化，並利用黃金來應對西方制裁。

根據外媒報導，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非在內的金磚國家，也考慮從美元轉向以黃金作為支持的新貨幣。