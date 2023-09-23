〈貴金屬盤後〉黃金在Fed鷹派暫停升息下喘口氣 本周周線收黑

由於美元和美債殖利率回軟，黃金期貨周五 (22 日) 從前日的近兩個月最大跌幅中回升，但仍無力挽回本周周線收黑的命運，投資人仍在消化聯準會 (Fed) 偏鷹派的立場。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 6 美元或 0.3%，報每盎司 1946.20 美元。

黃金期貨本周小跌。

黃金周五收盤價和周一相比變動不大，期間由於 Fed 決策會議後暗示利率維持在 5% 以上的時間可能比市場原本料想更久，而遭遇沉重賣壓。

美股在周間也因 Fed 政策聲明而震盪，雖然周五回穩，但那斯達克綜合指數仍陷入 3 月以來最大單周跌幅。

美元指數從六周高點回落，讓以美元計價的黃金對海外買家來說變得相對便宜。10 年期美債殖利率也從 16 年高點下滑。

雖然金價周五趨於穩定，但分析師擔憂未來可能有更多波動。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「焦點在於，Fed 將把利率保持在高點更長一段時間，這帶動美元、美債殖利率上升，並加劇黃金和整個大宗商品市場的壓力。」

Kinesis Money 市場分析師 Mike Ingram 說：「黃金作為不孳息的資產，高利率環境等於是逆風，因為這提高了持有黃金的機會成本。」

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示：「接下來的重點在經濟數據，這對金價來說，將會是在 Fed 下次會議到來前的六個禮拜裡，一股龐大的驅動力。」

周五公布的數據顯示，美國 9 月商業活動持平，重要的服務業景氣幾乎停留在 2 月以來最慢擴張步調。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，面對 Fed 堅定升息，美國消費者支出一直未如預期中的下挫。

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