德商：經濟衰退無可避免 金價明年中有望漲至2,075美元新高

德國商業銀行 (Commerzbank) 最新報告顯示，由於美國經濟成長強勁降低了人們對 Fed 在年底前維持鷹派憂慮，因此整個夏季金價可能繼續維持在每盎司 1,950 美元左右。不過，隨著經濟衰退終將到來，金價有望再創新高。

德國商業銀行大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen 認為，金價在今年年底和 2024 年仍將會走高，因為儘管經濟衰退預期已被推遲至 2024 年第一季，但經濟肯定會放緩。

「雖然今年美國經濟衰退的可能性已大幅下降，但經濟衰退幾乎是無可避免的。」Nguyen 說道。有鑑於近期經濟強勁，今年不會發生這種情況，但衰退可能會在明年上半年發生。

根據 CME FedWatch 工具，目前市場認為 Fed 會將利率維持在 5.25% 至 5.50% 區間不變的可能性為 86.5%。市場也預計利率到年底保持不變的可能性接近 62%。

分析師預計，到年底金價將繼續維持在每盎司 2,000 美元左右，隨後在 2024 年第一季的平均價格約為 2,050 美元。

Nguyen 預計，Fed 將在明年年中左右開始降息。在這種環境下，金價應該會成功突破每盎司 2,075 美元的歷史高點。

摩根大通全球大宗商品研究總經理 Greg Shearer 也曾表示，當 Fed 開始部署降息措施時，美國實質利率的下降將成為金價的重要推動力。他預估 Fed 將在明年第二季開始降息。

Shearer 說：「我們認為黃金持有量和黃金、白銀的多頭配置既可以做為 Fed 貨幣緊縮周期後的多元投資工具，也可以在未來 12 至 18 個月發揮作用。」

雖然基金經理的黃金期貨淨多頭部位今年有所增加，但交易仍然不算太擁擠。實物需求的其他來源也開始發揮最用，央行的購買正日益成為推動價格上漲的強大力量。