策略師：金價前景依舊看漲 預期明年第一季創新高

儘管美聯準會 (Fed) 維持鷹派立場，但人們對美國經濟有望避免嚴重衰退的樂觀情緒持續升溫，對黃金市場構成壓力。不過，有分析師認為，金價仍然有撐，明年第一季有望再創新高。

澳新銀行 (ANZ) 資深大宗商品策略師 Daniel Hynes 表示，儘管金價存在短期拋售壓力，但仍維持對貴金價中長期看漲前景。雖然他不能排除價格跌破 1,900 美元的可能性，但他確實看到市場仍有堅實支撐。

Hynes 表示：「我們認為 Fed 升息週期已接近尾聲，美元仍處於結構性下行趨勢，信貸條件收緊可能構成經濟風險，這些為黃金提供了支撐。」

雖然澳新銀行仍然看好黃金，但當前低迷的環境導致該行推遲了金價再創新高的預測。該行目前預計， 今年第四季前，黃金平均價格將為每盎司 2,050 美元左右。不過，到 2024 年第一季末，金價將創下新高，平均價格約為每盎司 2,100 美元。

Hynes 表示，近期黃金面臨的最大風險是正在發展的金髮姑娘經濟狀況，美國經濟仍然保持彈性，通膨放緩和強勁的勞動力數據呈現出理想的總經平衡。因此，市場排除了硬著陸的可能性，減少了黃金的避險資金流。

不過，隨著通膨從去年 40 年來的高點繼續回落，澳新銀行預計利率已達到高峰。黃金預期不會被最後一次升息的可能性而受到驚嚇。

儘管美國經濟仍保持相當的彈性，但澳新銀行仍不排除在明年第一季出現經濟衰退的可能性。雖然衰退的可能性有所下降，但經濟衰退的風險並未完全排除。信貸條件收緊和信貸需求疲軟通常與衰退風險相關。如果明年真的落入衰退，預計投資人將開始增加黃金持有量來對沖這種經濟風險。

「我們認為，一旦市場確認升息週期暫停或經濟增長令人失望，投資需求可能就會迅速回升。」Hynes 說道。