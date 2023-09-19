德銀：美國未來將更容易見到衰退 但也會幫助長期成長

德意志銀行分析師表示，從 1980 年到 2020 年，是一個獨特的 40 年，其主要特徵是美國經濟持續擴張，不過，這一規律恐將改變。

德銀表示，美國未來幾十年將更頻繁地出現衰退，但可能會是繁榮 - 蕭條周期更加頻繁地互相取代。

德銀分析師在周一 (18 日) 發布的長期資產回報研究中指出，這種轉變的原因之一，在於考慮到不犧牲經濟成長的壓力，未來幾十年的通膨上升，限制各國央行在美國境內外的操作空間。

同時，由於債務與 GDP 之比，目前處於數十年來的高位，考慮到借貸成本結構性上升，政府是否可以繼續利用美國赤字來延長商業周期，也成為問題。

自 1980 年 1 月以來，美國已六度陷入衰退，其中四次僅持續了兩到八個月。截至本月，這個全球最大經濟體已經滿足了德意志銀行所說的四個所謂「觸發因素」：通膨上升、殖利率倒掛曲線、短期利率上升，以及油價上漲。

德意志銀行的觀點包括一個亮點，那就是頻繁的衰退，反而會轉化為更強勁的長期成長。目前，投資者和交易員一直在爭論，美國是否以及何時可能陷入這場有史以來「最令人期待的」經濟衰退。

德銀全球經濟和主題研究主管 Jim Reid、策略師 Henry Allen 和分析師 Galina Pozdnyakova 說：「總而言之，我們認為最有可能的未來是更頻繁的衰退和更多的繁榮 - 蕭條周期。 最終，過去 40 年的長期擴張，可能會變得更加罕見。」

分析師強調，從表面上看，這似乎是不可取的，但歷史指出，從長遠來看，衰退並不一定不利於經濟成長。在 G7 中，美國是經濟衰退最頻繁的國家，但其經濟成長比其他國家更強勁。

過去數據顯示，標普 500 指數出現 10% 以上拋售時，原因常常是經濟衰退。根據德意志銀行的數據，這些衰退的中位數和平均回撤分別為 -21% 和 -26%，其中 1932 年的大蕭條，在高峰期造成史上最大的拋售。

然而，美股長期表現並不受此影響，始終在 G7 國家中居於領先。

德銀還認為，人工智慧有可能使一些行業和工作變得過時，並「讓我們遠離過去幾十年來受管理的殭屍式世界」。