美國政府再面臨兩周內關門危機 這次代價可能為史上最慘重

由於極右翼的眾議院共和黨人準備阻止延長目前的撥款，美國政府正朝着 10 月 1 日關門的方向急速前進。不少業內人士擔心，美國政府如果真的關門，損失可能是史上最貴的一次。

雖然政府關門後，大部分被扣留的資金在重新開放時會被重啟，但有研究表明，數十億美元的永久性損失，仍將難以避免。

據美國國會預算辦公室 (CBO) 計算，在 2019 年的政府關門期間，美國經濟永久性地損失了 30 億美元。

喬治華盛頓大學政治管理教授 Casey Burgat 指出，這是一件足以影響人們生活的大事，但正變得難以避免，人們大概只能事後追悔，認為當時做法太愚蠢了。

即將到來的停擺會持續多久？高盛在最近的一份報告中稱，其基準預期為二到三周，諮詢公司 Strategas Securities 同樣認為「兩周左右」的可能性很大。

一些業內人士仍認為上述預估的時間太保守了。穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 甚至提出，有可能整個第四季都陷入停擺，這將打破此前長達 35 天的歷史紀錄，並最終可能導致美國第四季度的 GDP 增長率降低 1.2 個百分點。

許多保守派共和黨人則試圖淡化停擺事件的影響，稱絕大多數政府工作都正常進行，但即使如此，其他依賴年度撥款的專案計畫仍將會遭遇重大影響，幾十萬聯邦僱員將暫時被迫休假，在政府重新開放之前拿不到任何薪資。

前一次，當美國政府從 2018 年 12 月 22 日持續到 2019 年 1 月 25 日停擺後，據估計，部分關門導致聯邦支出推遲了 180 億美元，並使 2019 年第一季的 GDP 減少了 80 億美元。

CBO 報告估計，此次政府關門的永久性損失，達到了 30 億美元。報告作者指出，「這一數字還沒有包括政府停擺的其他更間接的負面影響，這些影響更難量化，而隨着停擺的持續，可能會變得更加嚴重。」

除了直接的經濟成本，不少觀察人士目前還正聚焦於來自信用評級領域的新威脅。

AGF Investments 首席美國政策策略師 Greg Valliere 表示，即使最終美國未因此遭到降評，惠譽和其他擔心美國功能失調的機構，也會在未來幾周內「為這一話題提供更多彈藥」。