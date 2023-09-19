日本首座宣布破產的城市：夕張市

夕張市位在北海道中部，曾經因煤炭開採而興盛發展。然而，隨著產業的沒落、日本經濟雪崩、人口老齡化嚴重，這座城市最終走向消亡。

夕張市面積 763 平方公里，如今的人口僅有 6830 人。最初，夕張市的煤炭開採極為發達，極盛時期，全日本高達五分之一的煤，都來自於這裡。在 60 年代，當地人口多達 11.6 萬人，學校、購物中心、電影院等應有盡有。

但這樣的盛況，只維持了 10 年。1970 年代後，隨著石油成為日本主要能源，全國的煤炭礦場接連關閉。大量的礦工失業，消費行為驟減，所有服務業相關員工也都面臨失業。當地消費能力進一步被削弱。

至 1990 年，夕張市所有煤炭礦山都已關閉，該市人口流失嚴重，人口迅速下滑到 2 萬人。當時的夕張市長中田鐵治，決議發展觀光業，試圖再度重振經濟。地方政府借債 353 億日圓，赤字超過標準財政規模 8 倍。

雪上加霜的是，90 年代的日本經濟雪崩，而夕張市的旅遊項目幾乎有特色，經營慘淡。大量旅遊企業撤資，或者倒閉。

為了穩定就業，夕張市政府決定出資接手。但是夕張本就背著沉重的債務。為了隱瞞巨額赤字，政府利用年度「出納整理期」的漏洞，將本年的各種收益、從民營機構借到的貸款，都計入上一年的收入中。

隨後在 2006 年 7 月 20 日，夕張市政府向國家總務省申請破產，也成為全日本第一個宣布破產的城市。經後來調查，夕張市的負債總額高達 632 億日圓。

2022 年底，夕張市平均年齡 65 歲，老化率超過 50%，生育率無限接近 0。夕張市也是全球老化最嚴重的城市。

夕張市這樣資源密集型城市，在資源開採完以及能源轉型下，可利用價值越來越小，城市人口大幅流失、老化嚴重，也進而導致最終的沒落。