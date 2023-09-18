美國今年破產企業比過去2年都多 將現13年來最大破產潮

截至 8 月底，美國申請破產保護的公司數量已經超過過去兩年全年破產數字。按照這個速度，預計今年破產申請數量將達到 2010 年以來的最高水準。

經濟學家布希 (Mike Bush) 領導的 Guggenheim 團隊表示，美國經濟似乎不太可能重新加速，因為支撐經濟的關鍵因素已經開始消退；也就是通膨大幅下滑、財政赤字不斷擴大以及沒有大規模裁員。

該團隊在最新客戶展望中寫道，「這些有利因素的消退將是一個漸進的過程，但它們對經濟支持的高峰期現在已經過去。由於通膨降溫、財政政策和勞動市場的支持減弱，經濟應該會在年底前放緩，2024 年初可能會出現衰退。」

當債務到期且流動性耗盡時，企業通常會違約。自 Fed 開始大幅提高政策利率至目前 22 年新高的 5.25% 至 5.5% 以來，借貸成本一路飆升。

與美國屋主一樣，許多企業在疫情期間以超低利率進行再融資，讓它們得以在 Fed 升息期間獲得一些喘息空間。雖然 Fed 本周將維持利率不變，但預計高率仍將維持一段很長的時間。

Guggenheim 表示，雖然企業在公司債券市場借款的殖利率升高，但由於現金和類現金投資的收益，它們的總體利息支出實際上有所下降。

該團隊表示，「估計美國非金融企業靠持有的現金、國債和機構債務賺取創紀錄的 1710 億美元利息收入，較去年同期增加 1020 億美元。」

換句話說，雖然信貸緊縮可能導致陷入困境的連鎖企業倒塌，但 Guggenheim 預計隨著經濟放緩，擁有「高利潤和強現金流」的產業將恢復活力，特別是在企業處於自 1960 年以來支付利息的最佳位置的情況下。

對於負債累累的企業來說，未來幾個月看來更加不穩定。美國銀行全球研究部門上周五 (15 日) 表示，由於 Fed 設定年度通膨目標在 2%，它「別無選擇」只能長期維持較高利率，美國高收益債券或垃圾債券市場將首當其衝受到衝擊。

信貸策略師梅連提夫 (Oleg Melentyev) 在上周的客戶報告中寫道，「我們認為，即使當前估值過高，信貸市場也能承受 3% 的 CPI。」上周三 (13 日) 公布的 8 月 CPI 年率 3.7%，為 14 個月以來最大漲幅。

他表示，如果 CPI 反彈至 4%，可能會導致累計違約率達到 10%，高風險 CCC 評級債券將出現「大幅」降級；並補充強調：「若 CPI 重新加速至 5%，就可能會引發全面違約浪潮。」