專家：消費者遭遇壓力 美經濟經濟恐面臨挑戰

近日美國部分銀行發現，部分個人戶正面臨新的壓力，暗示著今年下半年美國消費者恐怕得應對一系列挑戰，經濟恐怕也將隨之受到影響。

富國銀行、五三銀行 (FITB) 和第一資本 (COF) 的高管上週均表示，他們注意到客戶群兩端出現了顯著差異，低收入消費者在多個方面感到更加痛苦，像是信貸惡化、儲蓄下降和支出放緩。

五三銀行執行長 Timothy Spence 表示，該行的支票賬戶數據顯示，較低收入客戶中，無房人群的財務困難相對來說更為明顯。「收入較低的租房者的資金流動性基本上已回到或低於疫情前的水準。」

儘管 Fed 為壓制通膨而採取升息行動，經濟數據卻仍然強於預期，美國消費者韌性成為金融界爭論的話題。

到目前為止，消費者韌性超出預期，有數據甚至表明低收入消費者的支出較高收入消費者的支出表現更好。但是，隨著就業和薪資增長放緩、學生貸款償還重啟以及借貸條件收緊，不利因素正在加劇。

這些都可能會給近幾個季度嚴重依賴消費者貸款的銀行帶來一些問題。根據 Fed 的數據，自 2021 年以來，信用卡拖欠率持續在穩步上升，在跌至數十年來的低點後，近期增幅創 2009 年以來新高。

美國銀行區域銀行業務總裁 Dean Athanasia 表示，消費者銀行賬戶中仍有多餘現金，預期將在今年剩餘時間內繼續支出。「消費者支出方面的下滑是緩慢的。」

富國銀行銀行分析師 Mike Mayo 表示，大型銀行已經撥備資金，以應對失業率可能達到 5% 情況下的貸款損失。銀行也已經開始不再像過去一般發放大量新消費貸款，尤其是風險高的部分。