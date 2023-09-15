傳台積電通知設備供應商延後出貨 分析師：不意外

路透周五 (15 日) 援引兩名知情人士消息報導，全球最大晶片代工製造商台積電 (2330-TW) 已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨，原因是對客戶需求感到不安。消息一出後半導體設備製造商股票全倒，但有分析師表示不感到意外，指出市場僅看到人工智慧 (AI) 熱潮，忽略半導體在其他領域的問題。

消息人士表示，台積電此舉目的是要控制成本並反映其對市場需求的前景日益謹慎。不過供應商方面則預估延後供貨只是短期。

據悉，受影響的供應商涵蓋製造高端晶片所需設備生產廠商，如荷蘭的艾司摩爾 (ASML-US)。對於上述報導，台積電表示對所謂「市場謠言」不予置評。

艾司摩爾執行長溫彼得 (Peter Wennink) 上周曾向路透表示，公司有些高端晶片製造設備的訂單已被延後，但未指名客戶。不過溫彼得預期這只會是「短期管理」問題。

消息一出後半導體設備製造商股價全倒。截稿前，科磊 (KLAC-US)、艾司摩爾(ASML-US)、應用材料(AMAT-US) 美股周五早盤股均跌逾 3%，科林研發 (LRCX-US) 則跌近 2.5%。

Degroof Petercam 分析師 Michael Roeg 表示，自己對拋售不感到意外。他認為，雖然目前投資人對 AI 及其相關半導體產業非常感興趣，但對 AI 晶片的需求不足以彌補其他領域正在發生的變化。

Roeg 指出，手機、筆電、工業晶片以及最近的車用晶片都是問題領域，很多終端市場都不景氣。